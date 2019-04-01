Seçim Kilis Polateli Seçim Sonuçları – Polateli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Polateli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hakkı Çelik
Hakkı Çelik
AK Parti
%55,3
362 oy
Mustafa Polat
Mustafa Polat
CHP
%42,9
281 oy
Diğer
%2
12 oy
Kilis - Polateli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,3
  • %42,9
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %55,3
  • %42,9
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
  • %30,3
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %42,2
  • %30,3
  • %27,4
  • %0
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
Elbeyli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Musabeyli
yukleniyor
Polateli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakkı Çelik AK Parti
  • Mustafa Polat CHP
  • Hakkı Kılıç MHP
  • Fethiye Eşki BTP
  • Mihdat Bayındır SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen715
  • Kullanılan oy665
  • Geçerli oy655
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14609
  • 30 Mar 14584
  • 30 Mar 14574
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Polateli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,9
  • %55,3
  • %1,7
  • %56,9
  • %55,3
  • %1,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • %42,9
  • %42,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ELB MUS PLT
Elbeyli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Musabeyli
yukleniyor
Polateli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakkı Çelik AK Parti
  • Mustafa Polat CHP
  • Hakkı Kılıç MHP
  • Fethiye Eşki BTP
  • Mihdat Bayındır SP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen715
  • Kullanılan oy665
  • Geçerli oy655
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14609
  • 30 Mar 14584
  • 30 Mar 14574
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Polateli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Polateli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %55,3
    362 oy
  • %42,9
    281 oy
  • %1,7
    11 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,3
    362 oy
  • %42,9
    281 oy
  • %1,7
    11 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,2
    242 oy
  • %30,3
    174 oy
  • %27,4
    157 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1 oy
  • %42,2
    242 oy
  • %30,3
    174 oy
  • %27,4
    157 oy
  • %0
  • %0,2
    1 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • DSP
  • TKP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,3
    170 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %0,3
    165 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    34 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    1.410 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.236 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0
  • %3,1
    1.410 oy
  • %0
  • %2,7
    1.236 oy
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    354 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    354 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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