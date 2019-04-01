31 Mart 2019 Polateli Yerel Seçim Sonuçları
Hakkı Çelik
AK Parti
%55,3
362 oy
Mustafa Polat
CHP
%42,9
281 oy
Diğer
%2
12 oy
Kilis - Polateli İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Polateli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elbeyli Süleyman Şimşek % 100 % 51,5 % 46,9 % 1,1 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Elbeyli Süleyman Şimşek % 100 % 51,55 % 46,9 % 1,14 % 0 % 0 % 0,24 BTP
- Elbeyli (30 Mar 14) % 50 % 42,4 % 6,73 % 0 % 0 % 0,48 SP
- Merkez Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,3 % 32,6 % 0 % 16,9 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,26 % 32,58 % 0 % 16,87 % 0 % 2,1 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 50,82 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
- Musabeyli Ayhan Yılmaz % 100 % 50,7 % 49 % 0 % 0,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Musabeyli Ayhan Yılmaz % 100 % 50,72 % 48,96 % 0 % 0,16 % 0 % 0,16 SP
- Musabeyli (30 Mar 14) % 49,68 % 1,3 % 1,08 % 0 % 0 % 47,52 BTP
- Polateli Hakkı Çelik % 100 % 55,3 % 1,7 % 42,9 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Polateli Hakkı Çelik % 100 % 55,27 % 1,68 % 42,9 % 0 % 0 % 0,15 BTP
- Polateli (30 Mar 14) % 42,16 % 27,35 % 30,31 % 0 % 0 % 0,17 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 213 / 213
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi