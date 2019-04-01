Seçim Ordu Ünye Seçim Sonuçları – Ünye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ünye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Tavlı
Hüseyin Tavlı
AK Parti
%58,4
43.819 oy
Veysel İlhan
SP
%22,2
16.654 oy
Diğer
%20
14.526 oy
Ordu - Ünye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 363 / 365
  • %99,5
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %58,4
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %24,5
  • %58,4
  • %17,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %24,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,1
  • %0
  • %20,7
  • %18,1
  • %0
  • %3,1
  • %58,1
  • %0
  • %20,7
  • %18,1
  • %0
  • %3,1
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Tavlı AK Parti
  • Veysel İlhan SP
  • Berkay Torunoğlu İYİ Parti
  • Yunus Zor BBP
  • Fatih Günindi DSP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen93.191
  • Kullanılan oy78.774
  • Geçerli oy74.999
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.271
  • 30 Mar 1474.537
  • 30 Mar 1470.828
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ünye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 363 / 365
  • %99,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,4
  • %58,4
  • %0
  • %58,4
  • %58,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • %17,1
  • %17,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Tavlı AK Parti
  • Veysel İlhan SP
  • Berkay Torunoğlu İYİ Parti
  • Yunus Zor BBP
  • Fatih Günindi DSP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen93.191
  • Kullanılan oy78.774
  • Geçerli oy74.999
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1485.271
  • 30 Mar 1474.537
  • 30 Mar 1470.828
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ünye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ünye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 363 / 365
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DSP
  • %58,4
    43.819 oy
  • %22,2
    16.654 oy
  • %17,1
    12.837 oy
  • %1,4
    1.022 oy
  • %0,5
    375 oy
  • %58,4
    43.819 oy
  • %22,2
    16.654 oy
  • %17,1
    12.837 oy
  • %1,4
    1.022 oy
  • %0,5
    375 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,1
    41.173 oy
  • %1,8
    1.263 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    300 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %58,1
    41.173 oy
  • %1,8
    1.263 oy
  • %0
  • %0,4
    300 oy
  • %0,1
    80 oy
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    175 oy
  • %0,2
    116 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    175 oy
  • %0,2
    116 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    237 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,7
    14.628 oy
  • %18,1
    12.837 oy
  • %0,3
    237 oy
  • %0
  • %0
  • %20,7
    14.628 oy
  • %18,1
    12.837 oy
  • HDP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    310 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    310 oy
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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