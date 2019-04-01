Seçim Ordu Altınordu Seçim Sonuçları – Altınordu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altınordu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Aşkın Tören
Aşkın Tören
AK Parti
%50,4
58.629 oy
Birol Yılmaz
Birol Yılmaz
CHP
%42,1
48.927 oy
Diğer
%8
8.761 oy
Ordu - Altınordu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,4
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • %50,4
  • %42,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
  • %27,7
  • %25,1
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %45
  • %27,7
  • %25,1
  • %0
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aşkın Tören AK Parti
  • Birol Yılmaz CHP
  • Haluk Şensoy SP
  • Kezban Sönmez DSP
  • Osman Erdaş VP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen144.142
  • Kullanılan oy121.114
  • Geçerli oy116.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.695
  • 30 Mar 14119.393
  • 30 Mar 14114.239
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınordu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • %42,1
  • %42,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aşkın Tören AK Parti
  • Birol Yılmaz CHP
  • Haluk Şensoy SP
  • Kezban Sönmez DSP
  • Osman Erdaş VP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen144.142
  • Kullanılan oy121.114
  • Geçerli oy116.317
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14135.695
  • 30 Mar 14119.393
  • 30 Mar 14114.239
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınordu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altınordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 464 / 464
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • DSP
  • %50,4
    58.629 oy
  • %42,1
    48.927 oy
  • %6
    6.962 oy
  • %0,6
    659 oy
  • %0,5
    539 oy
  • %50,4
    58.629 oy
  • %42,1
    48.927 oy
  • %6
    6.962 oy
  • %0,6
    659 oy
  • %0,5
    539 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45
    51.386 oy
  • %27,7
    31.644 oy
  • %0,6
    641 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    363 oy
  • %45
    51.386 oy
  • %27,7
    31.644 oy
  • %0,6
    641 oy
  • %0
  • %0,3
    363 oy
  • VP
  • BTP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    216 oy
  • %0,2
    206 oy
  • %0,2
    179 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    216 oy
  • %0,2
    206 oy
  • %0,2
    179 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    275 oy
  • %0,3
    309 oy
  • %25,1
    28.641 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    275 oy
  • %0,3
    309 oy
  • %25,1
    28.641 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    676 oy
  • %0,3
    304 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    676 oy
  • %0,3
    304 oy
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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