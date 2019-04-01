Seçim Ordu Akkuş Seçim Sonuçları – Akkuş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Akkuş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İsa Demirci
İsa Demirci
AK Parti
%61,8
8.676 oy
Bayram Görür
CHP
%33,3
4.675 oy
Diğer
%5
684 oy
Ordu - Akkuş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %61,8
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %61,8
  • %33,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
  • %21,3
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %14,4
  • %51,1
  • %21,3
  • %13,1
  • %0
  • %0
  • %14,4
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Demirci AK Parti
  • Bayram Görür CHP
  • Harun Ustaoğlu SP
  • Hüseyin Palavar BTP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen18.603
  • Kullanılan oy15.750
  • Geçerli oy14.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.349
  • 30 Mar 1415.724
  • 30 Mar 1414.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akkuş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • %61,8
  • %61,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %33,3
  • %33,3
  • %0
  • %33,3
  • %33,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsa Demirci AK Parti
  • Bayram Görür CHP
  • Harun Ustaoğlu SP
  • Hüseyin Palavar BTP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen18.603
  • Kullanılan oy15.750
  • Geçerli oy14.035
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.349
  • 30 Mar 1415.724
  • 30 Mar 1414.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Akkuş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Akkuş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %61,8
    8.676 oy
  • %33,3
    4.675 oy
  • %3,8
    536 oy
  • %1,1
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,8
    8.676 oy
  • %33,3
    4.675 oy
  • %3,8
    536 oy
  • %1,1
    148 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
    7.181 oy
  • %21,3
    2.998 oy
  • %1,3
    188 oy
  • %0,5
    68 oy
  • %13,1
    1.839 oy
  • %51,1
    7.181 oy
  • %21,3
    2.998 oy
  • %1,3
    188 oy
  • %0,5
    68 oy
  • %13,1
    1.839 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %12
    1.685 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %12
    1.685 oy
  • %0,6
    87 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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