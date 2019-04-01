Seçim Ordu Korgan Seçim Sonuçları – Korgan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Korgan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tuncay Kiraz
Tuncay Kiraz
AK Parti
%52,7
9.943 oy
Muhittin Açıcı
Muhittin Açıcı
BBP
%41,1
7.758 oy
Diğer
%6
1.157 oy
Ordu - Korgan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,7
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %45,4
  • %52,7
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %45,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
  • %0
  • %9,1
  • %24,1
  • %0
  • %14,1
  • %52,7
  • %0
  • %9,1
  • %24,1
  • %0
  • %14,1
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tuncay Kiraz AK Parti
  • Muhittin Açıcı BBP
  • Hasan Subaşı SP
  • Adem Gediş İYİ Parti
  • Hüseyin Yılmazlı BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen22.651
  • Kullanılan oy19.983
  • Geçerli oy18.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.263
  • 30 Mar 1419.210
  • 30 Mar 1418.175
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korgan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • %52,7
  • %52,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tuncay Kiraz AK Parti
  • Muhittin Açıcı BBP
  • Hasan Subaşı SP
  • Adem Gediş İYİ Parti
  • Hüseyin Yılmazlı BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen22.651
  • Kullanılan oy19.983
  • Geçerli oy18.858
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.263
  • 30 Mar 1419.210
  • 30 Mar 1418.175
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korgan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Korgan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %52,7
    9.943 oy
  • %41,1
    7.758 oy
  • %2,5
    465 oy
  • %1,9
    349 oy
  • %1,2
    234 oy
  • %52,7
    9.943 oy
  • %41,1
    7.758 oy
  • %2,5
    465 oy
  • %1,9
    349 oy
  • %1,2
    234 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,7
    9.573 oy
  • %12,2
    2.210 oy
  • %1,4
    254 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    91 oy
  • %52,7
    9.573 oy
  • %12,2
    2.210 oy
  • %1,4
    254 oy
  • %0
  • %0,5
    91 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,5
    94 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    94 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,1
    1.660 oy
  • %24,1
    4.387 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %9,1
    1.660 oy
  • %24,1
    4.387 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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