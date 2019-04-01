Seçim Ordu Fatsa Seçim Sonuçları – Fatsa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Fatsa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Etem Kibar
İbrahim Etem Kibar
AK Parti
%60,3
40.168 oy
Ahmet Canbaz
Ahmet Canbaz
CHP
%29
19.315 oy
Diğer
%11
7.155 oy
Ordu - Fatsa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 298 / 298
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60,3
  • %29
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,7
  • %60,3
  • %29
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %16,7
  • %28,6
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %52,4
  • %16,7
  • %28,6
  • %0
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Etem Kibar AK Parti
  • Ahmet Canbaz CHP
  • Hüseyin Akot SP
  • Fatma Yümlü BBP
  • Mehmet Baştürk DSP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen84.155
  • Kullanılan oy69.658
  • Geçerli oy66.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.801
  • 30 Mar 1463.349
  • 30 Mar 1460.373
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fatsa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 298 / 298
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,3
  • %60,3
  • %0
  • %60,3
  • %60,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %29
  • %29
  • %0
  • %29
  • %29
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Etem Kibar AK Parti
  • Ahmet Canbaz CHP
  • Hüseyin Akot SP
  • Fatma Yümlü BBP
  • Mehmet Baştürk DSP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen84.155
  • Kullanılan oy69.658
  • Geçerli oy66.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.801
  • 30 Mar 1463.349
  • 30 Mar 1460.373
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Fatsa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Fatsa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 298 / 298
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %60,3
    40.168 oy
  • %29
    19.315 oy
  • %7,5
    4.988 oy
  • %2,4
    1.591 oy
  • %0,3
    225 oy
  • %60,3
    40.168 oy
  • %29
    19.315 oy
  • %7,5
    4.988 oy
  • %2,4
    1.591 oy
  • %0,3
    225 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    31.615 oy
  • %16,7
    10.077 oy
  • %1,2
    712 oy
  • %0,4
    244 oy
  • %0,3
    153 oy
  • %52,4
    31.615 oy
  • %16,7
    10.077 oy
  • %1,2
    712 oy
  • %0,4
    244 oy
  • %0,3
    153 oy
  • DP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,3
    180 oy
  • %0,3
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,3
    171 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    226 oy
  • %0,1
    70 oy
  • %28,6
    17.276 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    226 oy
  • %0,1
    70 oy
  • %28,6
    17.276 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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