Seçim Ordu Perşembe Seçim Sonuçları – Perşembe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Perşembe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Sayım Tandoğan
Mustafa Sayım Tandoğan
AK Parti
%53,3
12.245 oy
Ata Alkan
Ata Alkan
CHP
%40,9
9.395 oy
Diğer
%6
1.316 oy
Ordu - Perşembe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %53,3
  • %40,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • %53,3
  • %40,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %29,8
  • %25,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %43,6
  • %29,8
  • %25,4
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayım Tandoğan AK Parti
  • Ata Alkan CHP
  • Ömer Özbütün SP
  • Taylan İskender Bağımsız
  • Yusuf Kırmızı VP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen28.170
  • Kullanılan oy24.194
  • Geçerli oy22.956
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.809
  • 30 Mar 1422.378
  • 30 Mar 1421.257
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Perşembe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayım Tandoğan AK Parti
  • Ata Alkan CHP
  • Ömer Özbütün SP
  • Taylan İskender Bağımsız
  • Yusuf Kırmızı VP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen28.170
  • Kullanılan oy24.194
  • Geçerli oy22.956
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.809
  • 30 Mar 1422.378
  • 30 Mar 1421.257
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Perşembe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Perşembe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız
  • VP
  • %53,3
    12.245 oy
  • %40,9
    9.395 oy
  • %3,5
    801 oy
  • %1
    226 oy
  • %0,4
    102 oy
  • %53,3
    12.245 oy
  • %40,9
    9.395 oy
  • %3,5
    801 oy
  • %1
    226 oy
  • %0,4
    102 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    9.258 oy
  • %29,8
    6.332 oy
  • %0,5
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,6
    9.258 oy
  • %29,8
    6.332 oy
  • %0,5
    110 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    100 oy
  • %0,4
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    100 oy
  • %0,4
    87 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    24 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %25,4
    5.398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %25,4
    5.398 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.164 / 2.174
  • %99,5
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • %56,9
    269.095 oy
  • %26
    123.089 oy
  • %15,4
    72.933 oy
  • %0,4
    1.716 oy
  • %0,3
    1.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • Diğer
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    1.286 oy
  • %0,2
    1.114 oy
  • %0,2
    1.016 oy
  • %0,2
    867 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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