Seçim Ordu Gülyalı Seçim Sonuçları – Gülyalı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gülyalı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ulaş Tepe
Ulaş Tepe
CHP
%50
3.321 oy
Talip Şen
Talip Şen
AK Parti
%47,9
3.180 oy
Diğer
%2
137 oy
Ordu - Gülyalı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %50
  • %47,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %55,2
  • %8,8
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %34,6
  • %55,2
  • %8,8
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Tepe CHP
  • Talip Şen AK Parti
  • Halil Cebeci SP
  • Fatih Ay BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen7.606
  • Kullanılan oy6.879
  • Geçerli oy6.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.440
  • 30 Mar 146.770
  • 30 Mar 146.420
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50
  • %50
  • %0
  • %50
  • %50
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
Akkuş
yukleniyor
Altınordu
yukleniyor
Aybastı
yukleniyor
Çamaş
yukleniyor
Çatalpınar
yukleniyor
Çaybaşı
yukleniyor
Fatsa
yukleniyor
Gölköy
yukleniyor
Gülyalı
yukleniyor
Gürgentepe
yukleniyor
İkizce
yukleniyor
Kabadüz
yukleniyor
Kabataş
yukleniyor
Korgan
yukleniyor
Kumru
yukleniyor
Mesudiye
yukleniyor
Perşembe
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
Ünye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Tepe CHP
  • Talip Şen AK Parti
  • Halil Cebeci SP
  • Fatih Ay BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen7.606
  • Kullanılan oy6.879
  • Geçerli oy6.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.440
  • 30 Mar 146.770
  • 30 Mar 146.420
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gülyalı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %50
    3.321 oy
  • %47,9
    3.180 oy
  • %1,8
    122 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %50
    3.321 oy
  • %47,9
    3.180 oy
  • %1,8
    122 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    2.221 oy
  • %55,2
    3.541 oy
  • %0,5
    30 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %8,8
    564 oy
  • %34,6
    2.221 oy
  • %55,2
    3.541 oy
  • %0,5
    30 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %8,8
    564 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    18 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.172 / 2.174
  • %99,9
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %57
    270.277 oy
  • %26,1
    123.968 oy
  • %15,5
    73.345 oy
  • %0,4
    1.780 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %0,1
    659 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.334 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    903 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    3.803 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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