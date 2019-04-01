Seçim Bayburt Aydıntepe Seçim Sonuçları – Aydıntepe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Aydıntepe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Haşim Şentürk
Haşim Şentürk
MHP
%63
1.183 oy
Fatih Eraslan
Fatih Eraslan
AK Parti
%36
677 oy
Diğer
%1
18 oy
Bayburt - Aydıntepe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %63
  • %36
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
  • %63
  • %36
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %48,5
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %49
  • %48,5
  • %1,6
  • %0
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
MER AYD DEM
Aydıntepe
yukleniyor
Demirözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haşim Şentürk MHP
  • Fatih Eraslan AK Parti
  • Sezgin İstemi SP
  • Hafize Başer DSP
  • Zeynep Yeşil BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen2.164
  • Kullanılan oy1.931
  • Geçerli oy1.878
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.752
  • 30 Mar 141.582
  • 30 Mar 141.541
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıntepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99
  • %63
  • %36
  • %99
  • %63
  • %36
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER AYD DEM
Aydıntepe
yukleniyor
Demirözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haşim Şentürk MHP
  • Fatih Eraslan AK Parti
  • Sezgin İstemi SP
  • Hafize Başer DSP
  • Zeynep Yeşil BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen2.164
  • Kullanılan oy1.931
  • Geçerli oy1.878
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.752
  • 30 Mar 141.582
  • 30 Mar 141.541
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aydıntepe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Aydıntepe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %63
    1.183 oy
  • %36
    677 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %63
    1.183 oy
  • %36
    677 oy
  • %0,8
    15 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    755 oy
  • %48,5
    748 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %49
    755 oy
  • %48,5
    748 oy
  • %0,8
    12 oy
  • %0
  • %0,1
    1 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    25 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 84 / 84
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • %56,5
    10.911 oy
  • %35,7
    6.905 oy
  • %2,9
    569 oy
  • %2,7
    519 oy
  • %1,7
    329 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    190 oy
  • %38,3
    7.693 oy
  • %52,1
    10.471 oy
  • %8
    1.617 oy
  • %0
  • %0,9
    190 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • HDP
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    26 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    31 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    96 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bayburt Aydıntepe Yerel Seçim Sonuçları Bayburt Aydıntepe İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bayburt İlçe Seçim Sonuçları Bayburt Aydıntepe Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayları