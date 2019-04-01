31 Mart 2019 Demirözü Yerel Seçim Sonuçları
Arslan Gürer
AK Parti
%73,8
872 oy
Hicabi Kurtulmuş
MHP
%21,7
257 oy
Diğer
%4
53 oy
Bayburt - Demirözü İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Demirözü Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Bayburt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bayburt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıntepe Haşim Şentürk % 100 % 36 % 63 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Aydıntepe Haşim Şentürk % 100 % 36,05 % 62,99 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Aydıntepe (30 Mar 14) % 48,54 % 48,99 % 1,62 % 0 % 0 % 0,78 SP
- Demirözü Arslan Gürer % 100 % 73,8 % 21,7 % 1,5 % 1,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Demirözü Arslan Gürer % 100 % 73,77 % 21,74 % 1,52 % 1,69 % 0 % 1,27 SP
- Demirözü (30 Mar 14) % 56,66 % 39,17 % 1,2 % 0 % 0 % 2,65 SP
- Merkez Hükmü Pekmezci % 100 % 35,7 % 56,5 % 1,7 % 2,7 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Hükmü Pekmezci % 100 % 35,75 % 56,49 % 1,7 % 2,69 % 0 % 2,95 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,1 % 38,28 % 0,95 % 0 % 0 % 8,05 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bayburt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 84 / 84
- %100
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