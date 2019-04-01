Seçim Eskişehir Seyitgazi Seçim Sonuçları – Seyitgazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Seyitgazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Uğur Tepe
Uğur Tepe
CHP
%52,5
5.281 oy
Hasan Kalın
Hasan Kalın
AK Parti
%46,6
4.685 oy
Diğer
%0
91 oy
Eskişehir - Seyitgazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,5
  • %46,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %52,5
  • %46,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %42
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %1,5
  • %40,5
  • %42
  • %16,1
  • %0
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Tepe CHP
  • Hasan Kalın AK Parti
  • Turgay Koçyiğit SP
  • Fuat Gündüz BBP
  • Erhan Ersoy DSP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen11.193
  • Kullanılan oy10.513
  • Geçerli oy10.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.016
  • 30 Mar 1411.444
  • 30 Mar 1410.910
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyitgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • %52,5
  • %52,5
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • %46,6
  • %46,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Tepe CHP
  • Hasan Kalın AK Parti
  • Turgay Koçyiğit SP
  • Fuat Gündüz BBP
  • Erhan Ersoy DSP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen11.193
  • Kullanılan oy10.513
  • Geçerli oy10.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.016
  • 30 Mar 1411.444
  • 30 Mar 1410.910
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyitgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Seyitgazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %52,5
    5.281 oy
  • %46,6
    4.685 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %52,5
    5.281 oy
  • %46,6
    4.685 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    4.419 oy
  • %42
    4.578 oy
  • %0,5
    57 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %40,5
    4.419 oy
  • %42
    4.578 oy
  • %0,5
    57 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    15 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %16,1
    1.752 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    15 oy
  • %16,1
    1.752 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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