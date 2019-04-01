Seçim Eskişehir Tepebaşı Seçim Sonuçları – Tepebaşı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tepebaşı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Ataç
Ahmet Ataç
CHP
%56,3
124.259 oy
Hasan Tuç
Hasan Tuç
AK Parti
%41,1
90.611 oy
Diğer
%3
5.860 oy
Eskişehir - Tepebaşı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,3
  • %41,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • %56,3
  • %41,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %36,8
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %4,2
  • %46,9
  • %36,8
  • %12,1
  • %0
  • %0
  • %4,2
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Ataç CHP
  • Hasan Tuç AK Parti
  • İsmail Satekin SP
  • Erdal Ersoy DSP
  • Şükrü Ketenci DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen266.575
  • Kullanılan oy226.008
  • Geçerli oy220.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.005
  • 30 Mar 14215.596
  • 30 Mar 14207.273
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tepebaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • %56,3
  • %56,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,1
  • %41,1
  • %0
  • %41,1
  • %41,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Ataç CHP
  • Hasan Tuç AK Parti
  • İsmail Satekin SP
  • Erdal Ersoy DSP
  • Şükrü Ketenci DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen266.575
  • Kullanılan oy226.008
  • Geçerli oy220.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.005
  • 30 Mar 14215.596
  • 30 Mar 14207.273
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tepebaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tepebaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %56,3
    124.259 oy
  • %41,1
    90.611 oy
  • %1,3
    2.832 oy
  • %0,6
    1.280 oy
  • %0,4
    939 oy
  • %56,3
    124.259 oy
  • %41,1
    90.611 oy
  • %1,3
    2.832 oy
  • %0,6
    1.280 oy
  • %0,4
    939 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    97.275 oy
  • %36,8
    76.359 oy
  • %1
    1.985 oy
  • %0,5
    1.096 oy
  • %0,5
    1.085 oy
  • %46,9
    97.275 oy
  • %36,8
    76.359 oy
  • %1
    1.985 oy
  • %0,5
    1.096 oy
  • %0,5
    1.085 oy
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    525 oy
  • %0,1
    284 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    525 oy
  • %0,1
    284 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    212 oy
  • %12,1
    25.012 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    212 oy
  • %12,1
    25.012 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    2.026 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    1.864 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    2.026 oy
  • %0
  • %0,9
    1.864 oy
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.225 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • %52,3
    285.354 oy
  • %45,1
    246.359 oy
  • %1,2
    6.574 oy
  • %0,8
    4.291 oy
  • %0,2
    1.353 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    486 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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