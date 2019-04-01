31 Mart 2019 Tepebaşı Yerel Seçim Sonuçları
Ahmet Ataç
CHP
%56,3
124.259 oy
Hasan Tuç
AK Parti
%41,1
90.611 oy
Diğer
%3
5.860 oy
Eskişehir - Tepebaşı İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 831 / 831
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Ataç CHP
- Hasan Tuç AK Parti
- İsmail Satekin SP
- Erdal Ersoy DSP
- Şükrü Ketenci DP
- Katılım oranı % 84,8
- Toplam seçmen266.575
- Kullanılan oy226.008
- Geçerli oy220.730
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14238.005
- 30 Mar 14215.596
- 30 Mar 14207.273
- Açılan sandık
- 831 / 831
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Ataç CHP
- Hasan Tuç AK Parti
- İsmail Satekin SP
- Erdal Ersoy DSP
- Şükrü Ketenci DP
- Katılım oranı % 84,8
- Toplam seçmen266.575
- Kullanılan oy226.008
- Geçerli oy220.730
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14238.005
- 30 Mar 14215.596
- 30 Mar 14207.273
Tepebaşı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 831 / 831
- %100
Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alpu Gürbüz Güller % 100 % 40,1 % 0 % 58,4 % 0 % 0 % 0,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alpu Gürbüz Güller % 100 % 40,07 % 0 % 58,42 % 0 % 0 % 0,74 DP
- Alpu (30 Mar 14) % 38,76 % 3,65 % 33,68 % 0 % 0 % 21,52 DP
- Beylikova Özkan Alp % 100 % 64,3 % 0 % 34,1 % 0 % 0 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Beylikova Özkan Alp % 100 % 64,26 % 0 % 34,08 % 0 % 0 % 0,64 BBP
- Beylikova (30 Mar 14) % 50,8 % 6,65 % 40 % 0 % 0 % 1,23 BBP
- Çifteler Kadir Bıyık % 100 % 0 % 48,8 % 48,7 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çifteler Kadir Bıyık % 100 % 0 % 48,83 % 48,75 % 0 % 0 % 1,39 SP
- Çifteler (30 Mar 14) % 36,54 % 23,96 % 36,19 % 0 % 0 % 2,36 SP
- Günyüzü Menderes Durgut % 100 % 50,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Günyüzü Menderes Durgut % 100 % 50,07 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,78 BBP
- Günyüzü (30 Mar 14) % 50,04 % 1,58 % 9,26 % 0 % 0 % 36,71 BBP
- Han Erdal Şanlı % 100 % 39,3 % 0 % 59,4 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Han Erdal Şanlı % 100 % 39,27 % 0 % 59,42 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Han (30 Mar 14) % 34,64 % 4,6 % 38,68 % 0 % 0 % 9,2 DSP
- İnönü Kadir Bozkurt % 100 % 41,9 % 0 % 38 % 0 % 0 % 13,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İnönü Kadir Bozkurt % 100 % 41,89 % 0 % 38,04 % 0 % 0 % 13,77 Bağımsız
- İnönü (30 Mar 14) % 52,23 % 4,52 % 41,39 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Mahmudiye İshak Gündoğan % 100 % 30,2 % 0 % 60,8 % 0 % 0 % 3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mahmudiye İshak Gündoğan % 100 % 30,2 % 0 % 60,83 % 0 % 0 % 3,04 Bağımsız
- Mahmudiye (30 Mar 14) % 27,81 % 15,75 % 27,93 % 0 % 0 % 24,7 DP
- Mihalgazi Zeynep Akgün % 100 % 53 % 0 % 43,1 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mihalgazi Zeynep Akgün % 100 % 53,04 % 0 % 43,06 % 0 % 0 % 2,17 SP
- Mihalgazi (30 Mar 14) % 43,74 % 24,71 % 22,65 % 0 % 0 % 3,46 SP
- Mihalıççık Haydar Çorum % 100 % 0 % 39,1 % 0 % 11,9 % 0 % 47,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mihalıççık Haydar Çorum % 100 % 0 % 39,06 % 0 % 11,92 % 0 % 47,49 DSP
- Mihalıççık (30 Mar 14) % 37,47 % 6,17 % 32,8 % 0 % 0 % 20,45 DP
- Odunpazarı Kazım Kurt % 99,8 % 45,5 % 0 % 48,4 % 3,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Odunpazarı Kazım Kurt % 99,8 % 45,54 % 0 % 48,39 % 3,8 % 0 % 1,11 SP
- Odunpazarı (30 Mar 14) % 34,69 % 21,37 % 39,95 % 0 % 0 % 1,25 BBP
- Sarıcakaya Hüseyin Çam % 100 % 65,3 % 0 % 33,2 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıcakaya Hüseyin Çam % 100 % 65,26 % 0 % 33,19 % 0 % 0 % 0,95 SP
- Sarıcakaya (30 Mar 14) % 48,67 % 25,14 % 6,17 % 0 % 0 % 19,57 SP
- Seyitgazi Uğur Tepe % 100 % 46,6 % 0 % 52,5 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Seyitgazi Uğur Tepe % 100 % 46,58 % 0 % 52,51 % 0 % 0 % 0,35 SP
- Seyitgazi (30 Mar 14) % 41,96 % 16,06 % 40,5 % 0 % 0 % 0,52 SP
- Sivrihisar Hamid Yüzügüllü % 100 % 48,5 % 0 % 0 % 8,9 % 0 % 22,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivrihisar Hamid Yüzügüllü % 100 % 48,46 % 0 % 0 % 8,89 % 0 % 22,78 BBP
- Sivrihisar (30 Mar 14) % 42,85 % 9,61 % 23,62 % 0 % 0 % 21,13 BBP
- Tepebaşı Ahmet Ataç % 100 % 41,1 % 0 % 56,3 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tepebaşı Ahmet Ataç % 100 % 41,05 % 0 % 56,29 % 0 % 0 % 1,28 SP
- Tepebaşı (30 Mar 14) % 36,84 % 12,07 % 46,93 % 0 % 0 % 0,98 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.225 / 2.227
- %99,9
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