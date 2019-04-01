Seçim Eskişehir Mihalıççık Seçim Sonuçları – Mihalıççık Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Mihalıççık Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Haydar Çorum
Haydar Çorum
DSP
%47,5
2.947 oy
Ali Yörük
Ali Yörük
MHP
%39,1
2.424 oy
Diğer
%14
835 oy
Eskişehir - Mihalıççık İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %39,1
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49
  • %39,1
  • %11,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,2
  • %0
  • %37,5
  • %32,8
  • %0
  • %23,6
  • %6,2
  • %0
  • %37,5
  • %32,8
  • %0
  • %23,6
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haydar Çorum DSP
  • Ali Yörük MHP
  • Serdar Ulucan İYİ Parti
  • Murat Kavak SP
  • Mehmet Süzen VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen7.309
  • Kullanılan oy6.516
  • Geçerli oy6.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.890
  • 30 Mar 147.077
  • 30 Mar 146.696
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mihalıççık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %39,1
  • %39,1
  • %0
  • %39,1
  • %39,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11,9
  • %11,9
  • %0
  • %11,9
  • %11,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Haydar Çorum DSP
  • Ali Yörük MHP
  • Serdar Ulucan İYİ Parti
  • Murat Kavak SP
  • Mehmet Süzen VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen7.309
  • Kullanılan oy6.516
  • Geçerli oy6.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.890
  • 30 Mar 147.077
  • 30 Mar 146.696
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mihalıççık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Mihalıççık Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 59 / 59
  • %100
  • DSP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • %47,5
    2.947 oy
  • %39,1
    2.424 oy
  • %11,9
    740 oy
  • %0,9
    57 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %47,5
    2.947 oy
  • %39,1
    2.424 oy
  • %11,9
    740 oy
  • %0,9
    57 oy
  • %0,3
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    41 oy
  • %6,2
    413 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    101 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    41 oy
  • %6,2
    413 oy
  • %0
  • %1,5
    101 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %37,5
    2.509 oy
  • %32,8
    2.196 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    14 oy
  • %37,5
    2.509 oy
  • %32,8
    2.196 oy
  • %0
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    41 oy
  • %20,4
    1.369 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    41 oy
  • %20,4
    1.369 oy
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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