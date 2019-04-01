Seçim Eskişehir Çifteler Seçim Sonuçları – Çifteler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çifteler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kadir Bıyık
Kadir Bıyık
MHP
%48,8
4.758 oy
Zehra Konakcı
Zehra Konakcı
CHP
%48,7
4.750 oy
Diğer
%2
236 oy
Eskişehir - Çifteler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,8
  • %48,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %48,8
  • %48,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24
  • %36,2
  • %36,5
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %24
  • %36,2
  • %36,5
  • %0
  • %0
  • %3,3
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Bıyık MHP
  • Zehra Konakcı CHP
  • Hamdi Tabanlı SP
  • Mesut Tuna VP
  • Sevilay Altaş DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen11.611
  • Kullanılan oy10.190
  • Geçerli oy9.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.731
  • 30 Mar 1410.577
  • 30 Mar 1410.169
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çifteler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • %48,8
  • %48,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Bıyık MHP
  • Zehra Konakcı CHP
  • Hamdi Tabanlı SP
  • Mesut Tuna VP
  • Sevilay Altaş DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen11.611
  • Kullanılan oy10.190
  • Geçerli oy9.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.731
  • 30 Mar 1410.577
  • 30 Mar 1410.169
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çifteler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çifteler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %48,8
    4.758 oy
  • %48,7
    4.750 oy
  • %1,4
    135 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %48,8
    4.758 oy
  • %48,7
    4.750 oy
  • %1,4
    135 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24
    2.437 oy
  • %36,2
    3.680 oy
  • %2,4
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %24
    2.437 oy
  • %36,2
    3.680 oy
  • %2,4
    240 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0,2
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    19 oy
  • %36,5
    3.716 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    37 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %36,5
    3.716 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    37 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    39 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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