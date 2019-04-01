Seçim Eskişehir Sarıcakaya Seçim Sonuçları – Sarıcakaya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıcakaya Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Çam
Hüseyin Çam
AK Parti
%65,3
2.393 oy
Şafak Atay
Şafak Atay
CHP
%33,2
1.217 oy
Diğer
%2
57 oy
Eskişehir - Sarıcakaya İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %65,3
  • %33,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • %65,3
  • %33,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
  • %6,2
  • %25,1
  • %0
  • %0
  • %20
  • %48,7
  • %6,2
  • %25,1
  • %0
  • %0
  • %20
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Çam AK Parti
  • Şafak Atay CHP
  • Suat Diri SP
  • Müjdad Yüksel BBP
  • Kazım Kayar DSP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen4.086
  • Kullanılan oy3.780
  • Geçerli oy3.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.209
  • 30 Mar 143.994
  • 30 Mar 143.842
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıcakaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,3
  • %65,3
  • %0
  • %65,3
  • %65,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Çam AK Parti
  • Şafak Atay CHP
  • Suat Diri SP
  • Müjdad Yüksel BBP
  • Kazım Kayar DSP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen4.086
  • Kullanılan oy3.780
  • Geçerli oy3.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.209
  • 30 Mar 143.994
  • 30 Mar 143.842
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıcakaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıcakaya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %65,3
    2.393 oy
  • %33,2
    1.217 oy
  • %1
    35 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %65,3
    2.393 oy
  • %33,2
    1.217 oy
  • %1
    35 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0,1
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,7
    1.870 oy
  • %6,2
    237 oy
  • %19,6
    752 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,7
    1.870 oy
  • %6,2
    237 oy
  • %19,6
    752 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %25,1
    966 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    3 oy
  • %25,1
    966 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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