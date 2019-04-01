Seçim Eskişehir Günyüzü Seçim Sonuçları – Günyüzü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Günyüzü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Menderes Durgut
Menderes Durgut
AK Parti
%50,1
2.282 oy
Üstün Ünlü
Üstün Ünlü
BBP
%47,8
2.178 oy
Diğer
%2
98 oy
Eskişehir - Günyüzü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,9
  • %50,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
  • %1,6
  • %9,3
  • %0
  • %0
  • %39,1
  • %50
  • %1,6
  • %9,3
  • %0
  • %0
  • %39,1
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menderes Durgut AK Parti
  • Üstün Ünlü BBP
  • Yücel İpek SP
  • Cemal Akdemir BTP
  • Selahattin Öter VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen5.154
  • Kullanılan oy4.793
  • Geçerli oy4.558
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.031
  • 30 Mar 144.707
  • 30 Mar 144.492
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Günyüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,1
  • %50,1
  • %0
  • %50,1
  • %50,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
Alpu
yukleniyor
Beylikova
yukleniyor
Çifteler
yukleniyor
Günyüzü
yukleniyor
Han
yukleniyor
İnönü
yukleniyor
Mahmudiye
yukleniyor
Mihalgazi
yukleniyor
Mihalıççık
yukleniyor
Odunpazarı
yukleniyor
Sarıcakaya
yukleniyor
Seyitgazi
yukleniyor
Sivrihisar
yukleniyor
Tepebaşı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menderes Durgut AK Parti
  • Üstün Ünlü BBP
  • Yücel İpek SP
  • Cemal Akdemir BTP
  • Selahattin Öter VP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen5.154
  • Kullanılan oy4.793
  • Geçerli oy4.558
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.031
  • 30 Mar 144.707
  • 30 Mar 144.492
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Günyüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Günyüzü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %50,1
    2.282 oy
  • %47,8
    2.178 oy
  • %0,8
    38 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %0,6
    27 oy
  • %50,1
    2.282 oy
  • %47,8
    2.178 oy
  • %0,8
    38 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %0,6
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
    2.248 oy
  • %36,7
    1.649 oy
  • %1,4
    63 oy
  • %0,8
    38 oy
  • %0
    0 oy
  • %50
    2.248 oy
  • %36,7
    1.649 oy
  • %1,4
    63 oy
  • %0,8
    38 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    71 oy
  • %9,3
    416 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    71 oy
  • %9,3
    416 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.224 / 2.227
  • %99,9
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • %52,3
    285.137 oy
  • %45,1
    246.313 oy
  • %1,2
    6.564 oy
  • %0,8
    4.281 oy
  • %0,2
    1.350 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
    24 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    868 oy
  • %0,1
    598 oy
  • %0,1
    483 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    513 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %0
  • %11,2
    58.635 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy
  • %0
  • %0
  • %1,3
    6.696 oy
  • %0,6
    2.984 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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