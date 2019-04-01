Seçim Afyonkarahisar Dinar Seçim Sonuçları – Dinar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Dinar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nihat Sarı
Nihat Sarı
AK Parti
%51,5
7.987 oy
Saffet Acar
Saffet Acar
İYİ Parti
%46,7
7.249 oy
Diğer
%2
283 oy
Afyonkarahisar - Dinar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %51,5
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %51,5
  • %46,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
  • %0
  • %59,2
  • %4,3
  • %0
  • %2,1
  • %34,4
  • %0
  • %59,2
  • %4,3
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
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Bayat
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Bolvadin
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Çay
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Çobanlar
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Dazkırı
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Dinar
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Emirdağ
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Evciler
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Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Sarı AK Parti
  • Saffet Acar İYİ Parti
  • Yaşar Karakaya SP
  • Yunus Doğan BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen18.723
  • Kullanılan oy16.346
  • Geçerli oy15.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.907
  • 30 Mar 1416.120
  • 30 Mar 1415.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dinar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • %51,5
  • %51,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Sarı AK Parti
  • Saffet Acar İYİ Parti
  • Yaşar Karakaya SP
  • Yunus Doğan BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen18.723
  • Kullanılan oy16.346
  • Geçerli oy15.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.907
  • 30 Mar 1416.120
  • 30 Mar 1415.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dinar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Dinar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %51,5
    7.987 oy
  • %46,7
    7.249 oy
  • %1,4
    210 oy
  • %0,5
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,5
    7.987 oy
  • %46,7
    7.249 oy
  • %1,4
    210 oy
  • %0,5
    73 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
    5.282 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    280 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %59,2
    9.085 oy
  • %34,4
    5.282 oy
  • %0
  • %1,8
    280 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %59,2
    9.085 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,3
    663 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,3
    663 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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