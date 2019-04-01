Seçim Afyonkarahisar Şuhut Seçim Sonuçları – Şuhut Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Şuhut Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Recep Bozkurt
Recep Bozkurt
AK Parti
%45,2
3.785 oy
İbrahim Yıldız
MHP
%32,2
2.696 oy
Diğer
%23
1.887 oy
Afyonkarahisar - Şuhut İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %45,2
  • %32,2
  • %21,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %45,2
  • %32,2
  • %21,8
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
  • %14,9
  • %9,2
  • %0
  • %0
  • %28,8
  • %47,1
  • %14,9
  • %9,2
  • %0
  • %0
  • %28,8
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
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Bolvadin
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Çay
yukleniyor
Çobanlar
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Dazkırı
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Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Bozkurt AK Parti
  • İbrahim Yıldız MHP
  • Ekrem Özsoy CHP
  • Oğuzhan Turgut SP
  • Ali Haydar Göksel BTP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen9.948
  • Kullanılan oy8.730
  • Geçerli oy8.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.111
  • 30 Mar 148.370
  • 30 Mar 147.964
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şuhut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %77,4
  • %45,2
  • %32,2
  • %77,4
  • %45,2
  • %32,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %21,8
  • %21,8
  • %0
  • %21,8
  • %21,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Bozkurt AK Parti
  • İbrahim Yıldız MHP
  • Ekrem Özsoy CHP
  • Oğuzhan Turgut SP
  • Ali Haydar Göksel BTP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen9.948
  • Kullanılan oy8.730
  • Geçerli oy8.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.111
  • 30 Mar 148.370
  • 30 Mar 147.964
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şuhut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Şuhut Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %45,2
    3.785 oy
  • %32,2
    2.696 oy
  • %21,8
    1.827 oy
  • %0,6
    48 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %45,2
    3.785 oy
  • %32,2
    2.696 oy
  • %21,8
    1.827 oy
  • %0,6
    48 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,1
    3.752 oy
  • %14,9
    1.187 oy
  • %9,2
    732 oy
  • %0,8
    65 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %47,1
    3.752 oy
  • %14,9
    1.187 oy
  • %9,2
    732 oy
  • %0,8
    65 oy
  • %0,1
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,9
    2.223 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,9
    2.223 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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