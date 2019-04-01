Seçim Afyonkarahisar Sinanpaşa Seçim Sonuçları – Sinanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sinanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erdal Karaman
Erdal Karaman
AK Parti
%49,8
1.340 oy
Harun Güner
CHP
%46,1
1.242 oy
Diğer
%4
111 oy
Afyonkarahisar - Sinanpaşa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,8
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • %49,8
  • %46,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
  • %38,7
  • %17,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %43,5
  • %38,7
  • %17,3
  • %0
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Karaman AK Parti
  • Harun Güner CHP
  • Murat Karakoyun DP
  • Ramazan Kartal SP
  • Enes Öğüt BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.986
  • Kullanılan oy2.818
  • Geçerli oy2.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.972
  • 30 Mar 142.772
  • 30 Mar 142.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,8
  • %49,8
  • %0
  • %49,8
  • %49,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Karaman AK Parti
  • Harun Güner CHP
  • Murat Karakoyun DP
  • Ramazan Kartal SP
  • Enes Öğüt BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.986
  • Kullanılan oy2.818
  • Geçerli oy2.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.972
  • 30 Mar 142.772
  • 30 Mar 142.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sinanpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %49,8
    1.340 oy
  • %46,1
    1.242 oy
  • %3,7
    100 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %49,8
    1.340 oy
  • %46,1
    1.242 oy
  • %3,7
    100 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
    1.130 oy
  • %38,7
    1.003 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %43,5
    1.130 oy
  • %38,7
    1.003 oy
  • %0
  • %0,2
    5 oy
  • %0,1
    2 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,3
    449 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %17,3
    449 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    6 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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