Seçim Afyonkarahisar Çay Seçim Sonuçları – Çay Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çay Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin Atlı
Hüseyin Atlı
AK Parti
%51,8
4.761 oy
Ali Selvi
CHP
%26,4
2.426 oy
Diğer
%22
2.004 oy
Afyonkarahisar - Çay İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %51,8
  • %26,4
  • %13,9
  • %6,2
  • %0
  • %1,7
  • %51,8
  • %26,4
  • %13,9
  • %6,2
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
  • %26,8
  • %41
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %30,4
  • %26,8
  • %41
  • %0
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Atlı AK Parti
  • Ali Selvi CHP
  • Hüseyin Çağrı MHP
  • Serdar Dündar İYİ Parti
  • İsmail Kökcür DP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen10.606
  • Kullanılan oy9.436
  • Geçerli oy9.191
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.539
  • 30 Mar 149.664
  • 30 Mar 149.283
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,7
  • %51,8
  • %13,9
  • %65,7
  • %51,8
  • %13,9
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %32,6
  • %26,4
  • %6,2
  • %32,6
  • %26,4
  • %6,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Atlı AK Parti
  • Ali Selvi CHP
  • Hüseyin Çağrı MHP
  • Serdar Dündar İYİ Parti
  • İsmail Kökcür DP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen10.606
  • Kullanılan oy9.436
  • Geçerli oy9.191
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.539
  • 30 Mar 149.664
  • 30 Mar 149.283
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • %51,8
    4.761 oy
  • %26,4
    2.426 oy
  • %13,9
    1.279 oy
  • %6,2
    573 oy
  • %1,2
    113 oy
  • %51,8
    4.761 oy
  • %26,4
    2.426 oy
  • %13,9
    1.279 oy
  • %6,2
    573 oy
  • %1,2
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    2.819 oy
  • %26,8
    2.487 oy
  • %41
    3.804 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    35 oy
  • %30,4
    2.819 oy
  • %26,8
    2.487 oy
  • %41
    3.804 oy
  • %0
  • %0,4
    35 oy
  • SP
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    124 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    124 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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