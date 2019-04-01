Seçim Afyonkarahisar İhsaniye Seçim Sonuçları – İhsaniye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İhsaniye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Tunay Türkmen
CHP
%40,9
1.077 oy
Mevlüt Küçük
Mevlüt Küçük
AK Parti
%33,6
885 oy
Diğer
%25
673 oy
Afyonkarahisar - İhsaniye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %40,9
  • %33,6
  • %25
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %40,9
  • %33,6
  • %25
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,2
  • %15,5
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %38,2
  • %15,5
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tunay Türkmen CHP
  • Mevlüt Küçük AK Parti
  • Şaban Çabuk MHP
  • Selami Sivri SP
  • Levent Özçam BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen3.006
  • Kullanılan oy2.743
  • Geçerli oy2.635
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.762
  • 30 Mar 142.595
  • 30 Mar 142.478
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İhsaniye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,6
  • %33,6
  • %25
  • %58,6
  • %33,6
  • %25
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • %40,9
  • %40,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
Başmakçı
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Bolvadin
yukleniyor
Çay
yukleniyor
Çobanlar
yukleniyor
Dazkırı
yukleniyor
Dinar
yukleniyor
Emirdağ
yukleniyor
Evciler
yukleniyor
Hocalar
yukleniyor
İhsaniye
yukleniyor
İscehisar
yukleniyor
Kızılören
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sandıklı
yukleniyor
Sinanpaşa
yukleniyor
Sultandağı
yukleniyor
Şuhut
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tunay Türkmen CHP
  • Mevlüt Küçük AK Parti
  • Şaban Çabuk MHP
  • Selami Sivri SP
  • Levent Özçam BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen3.006
  • Kullanılan oy2.743
  • Geçerli oy2.635
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.762
  • 30 Mar 142.595
  • 30 Mar 142.478
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İhsaniye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İhsaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %40,9
    1.077 oy
  • %33,6
    885 oy
  • %25
    658 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %40,9
    1.077 oy
  • %33,6
    885 oy
  • %25
    658 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,2
    947 oy
  • %15,5
    383 oy
  • %45,1
    1.118 oy
  • %0,7
    17 oy
  • %0
    1 oy
  • %38,2
    947 oy
  • %15,5
    383 oy
  • %45,1
    1.118 oy
  • %0,7
    17 oy
  • %0
    1 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %43,4
    55.329 oy
  • %39,4
    50.175 oy
  • %16,2
    20.610 oy
  • %0,5
    676 oy
  • %0,2
    301 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %0
    57 oy
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
    50 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • %0
  • %5,3
    6.298 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • DP
  • HDP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Afyonkarahisar İhsaniye Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İhsaniye İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İlçe Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İhsaniye Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayları