31 Mart 2019 İhsaniye Yerel Seçim Sonuçları
Tunay Türkmen
CHP
%40,9
1.077 oy
Mevlüt Küçük
AK Parti
%33,6
885 oy
Diğer
%25
673 oy
Afyonkarahisar - İhsaniye İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tunay Türkmen CHP
- Mevlüt Küçük AK Parti
- Şaban Çabuk MHP
- Selami Sivri SP
- Levent Özçam BTP
- Katılım oranı % 91,3
- Toplam seçmen3.006
- Kullanılan oy2.743
- Geçerli oy2.635
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.762
- 30 Mar 142.595
- 30 Mar 142.478
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Tunay Türkmen CHP
- Mevlüt Küçük AK Parti
- Şaban Çabuk MHP
- Selami Sivri SP
- Levent Özçam BTP
- Katılım oranı % 91,3
- Toplam seçmen3.006
- Kullanılan oy2.743
- Geçerli oy2.635
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.762
- 30 Mar 142.595
- 30 Mar 142.478
İhsaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başmakçı Ayhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,9 % 32,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başmakçı Ayhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,93 % 32,33 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Başmakçı (30 Mar 14) % 26,88 % 37,14 % 35,5 % 0 % 0 % 0,24 SP
- Bayat Halilibrahim Bodur % 100 % 50,6 % 3,5 % 42,6 % 0 % 0 % 2,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayat Halilibrahim Bodur % 100 % 50,63 % 3,47 % 42,58 % 0 % 0 % 2,67 DP
- Bayat (30 Mar 14) % 32,99 % 19,94 % 34,71 % 0 % 0 % 11,52 DP
- Bolvadin Fatih Kayacan % 100 % 31,8 % 15,9 % 0 % 4,6 % 0 % 45,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bolvadin Fatih Kayacan % 100 % 31,84 % 15,87 % 0 % 4,62 % 0 % 45,43 Bağımsız
- Bolvadin (30 Mar 14) % 55,7 % 41,15 % 1,94 % 0 % 0 % 0,87 SP
- Çay Hüseyin Atlı % 100 % 51,8 % 13,9 % 26,4 % 6,2 % 0 % 1,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çay Hüseyin Atlı % 100 % 51,8 % 13,92 % 26,4 % 6,23 % 0 % 1,23 DP
- Çay (30 Mar 14) % 30,37 % 40,98 % 26,79 % 0 % 0 % 1,34 SP
- Çobanlar Ali Altuntaş % 100 % 37,8 % 22,4 % 12,1 % 27,3 % 0 % 0,3 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çobanlar Ali Altuntaş % 100 % 37,77 % 22,36 % 12,14 % 27,34 % 0 % 0,3 Diğer
- Çobanlar (30 Mar 14) % 47,45 % 41,25 % 10,62 % 0 % 0 % 0,61 SP
- Dazkırı İsmail Taylan % 100 % 47 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dazkırı İsmail Taylan % 100 % 47,02 % 0 % 51,85 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Dazkırı (30 Mar 14) % 24,72 % 11,18 % 43,22 % 0 % 0 % 16,48 Bağımsız
- Dinar Nihat Sarı % 100 % 51,5 % 0 % 0 % 46,7 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dinar Nihat Sarı % 100 % 51,47 % 0 % 0 % 46,71 % 0 % 1,35 SP
- Dinar (30 Mar 14) % 34,39 % 59,15 % 4,32 % 0 % 0 % 1,82 SP
- Emirdağ Serkan Koyuncu % 100 % 40,4 % 32,9 % 26 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Emirdağ Serkan Koyuncu % 100 % 40,43 % 32,88 % 26,02 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Emirdağ (30 Mar 14) % 34,93 % 38,23 % 23,79 % 0 % 0 % 2,46 SP
- Evciler Ali Dede Savaş % 100 % 57,8 % 0 % 40,7 % 0 % 0 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Evciler Ali Dede Savaş % 100 % 57,83 % 0 % 40,72 % 0 % 0 % 0,67 Bağımsız
- Evciler (30 Mar 14) % 39,14 % 17,64 % 42,1 % 0 % 0 % 0,54 SP
- Hocalar Ali Arslan % 100 % 53,6 % 43 % 2,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hocalar Ali Arslan % 100 % 53,56 % 42,98 % 2,45 % 0 % 0 % 0,88 SP
- Hocalar (30 Mar 14) % 46,73 % 32,79 % 19,25 % 0 % 0 % 1,02 SP
- İhsaniye Tunay Türkmen % 100 % 33,6 % 25 % 40,9 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İhsaniye Tunay Türkmen % 100 % 33,59 % 24,97 % 40,87 % 0 % 0 % 0,46 SP
- İhsaniye (30 Mar 14) % 15,46 % 45,12 % 38,22 % 0 % 0 % 0,69 SP
- İscehisar Ahmet Şahin % 100 % 33,4 % 23,7 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İscehisar Ahmet Şahin % 100 % 33,43 % 23,67 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- İscehisar (30 Mar 14) % 58,79 % 32,08 % 1,64 % 0 % 0 % 5,17 DP
- Kızılören Ali Erol % 100 % 31,2 % 54,9 % 0 % 13 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kızılören Ali Erol % 100 % 31,2 % 54,92 % 0 % 12,99 % 0 % 0,79 SP
- Kızılören (30 Mar 14) % 48,07 % 50,21 % 0 % 0 % 0 % 0,9 BTP
- Merkez Mehmet Zeybek % 100 % 43,4 % 16,2 % 0 % 39,4 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Mehmet Zeybek % 100 % 43,43 % 16,18 % 0 % 39,38 % 0 % 0,53 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 49,36 % 42,53 % 5,34 % 0 % 0 % 1,12 SP
- Sandıklı Mustafa Çöl % 100 % 55,9 % 21,3 % 0 % 20,9 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sandıklı Mustafa Çöl % 100 % 55,92 % 21,33 % 0 % 20,94 % 0 % 1,06 SP
- Sandıklı (30 Mar 14) % 54,06 % 32,06 % 7,18 % 0 % 0 % 3,82 SP
- Sinanpaşa Erdal Karaman % 100 % 49,8 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 3,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sinanpaşa Erdal Karaman % 100 % 49,76 % 0 % 46,12 % 0 % 0 % 3,71 DP
- Sinanpaşa (30 Mar 14) % 43,55 % 17,3 % 38,65 % 0 % 0 % 0,23 BBP
- Sultandağı Mehmet Aldırmaz % 100 % 44,5 % 12,6 % 28,3 % 14,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sultandağı Mehmet Aldırmaz % 100 % 44,48 % 12,61 % 28,34 % 14,09 % 0 % 0,24 SP
- Sultandağı (30 Mar 14) % 34,49 % 23,44 % 41,04 % 0 % 0 % 0,56 SP
- Şuhut Recep Bozkurt % 100 % 45,2 % 32,2 % 21,8 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şuhut Recep Bozkurt % 100 % 45,23 % 32,22 % 21,83 % 0 % 0 % 0,57 SP
- Şuhut (30 Mar 14) % 47,11 % 14,9 % 9,19 % 0 % 0 % 27,91 DP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 457 / 457
- %100
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