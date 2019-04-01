Seçim Van Saray Seçim Sonuçları – Saray Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Saray Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Caziye Duman
HDP
%60,3
5.107 oy
Kemalettin Araci
Kemalettin Araci
AK Parti
%37,5
3.174 oy
Diğer
%3
184 oy
Van - Saray İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %60,3
  • %37,5
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %60,3
  • %37,5
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,9
  • %30,4
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %2,1
  • %65,9
  • %30,4
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Caziye Duman HDP
  • Kemalettin Araci AK Parti
  • Şaban Günbaş CHP
  • Mehmet Bildirici SP
  • Aygül Gören BTP
  • Katılım oranı % 78,9
  • Toplam seçmen11.707
  • Kullanılan oy9.237
  • Geçerli oy8.465
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.493
  • 30 Mar 149.239
  • 30 Mar 148.693
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %37,5
  • %37,5
  • %0
  • %37,5
  • %37,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %60,3
  • %0
  • %60,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Caziye Duman HDP
  • Kemalettin Araci AK Parti
  • Şaban Günbaş CHP
  • Mehmet Bildirici SP
  • Aygül Gören BTP
  • Katılım oranı % 78,9
  • Toplam seçmen11.707
  • Kullanılan oy9.237
  • Geçerli oy8.465
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.493
  • 30 Mar 149.239
  • 30 Mar 148.693
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Saray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Saray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %60,3
    5.107 oy
  • %37,5
    3.174 oy
  • %1,4
    116 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %60,3
    5.107 oy
  • %37,5
    3.174 oy
  • %1,4
    116 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %0,2
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,9
    5.725 oy
  • %30,4
    2.646 oy
  • %0,8
    72 oy
  • %0,5
    47 oy
  • %1,2
    104 oy
  • %65,9
    5.725 oy
  • %30,4
    2.646 oy
  • %0,8
    72 oy
  • %0,5
    47 oy
  • %1,2
    104 oy
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    71 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,8
    71 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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