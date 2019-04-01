Seçim Van Gürpınar Seçim Sonuçları – Gürpınar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gürpınar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hayrullah Tanış
Hayrullah Tanış
AK Parti
%53,3
8.913 oy
Rojbin Akdağ
Rojbin Akdağ
HDP
%42,2
7.050 oy
Diğer
%5
759 oy
Van - Gürpınar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %53,3
  • %42,2
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,1
  • %53,3
  • %42,2
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %55
  • %0,5
  • %0
  • %0,4
  • %3,6
  • %40,5
  • %55
  • %0,5
  • %0
  • %0,4
  • %3,6
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrullah Tanış AK Parti
  • Rojbin Akdağ HDP
  • Selim Karakuş CHP
  • Çetin Melat İYİ Parti
  • Mehmet Engin Güngör SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen21.826
  • Kullanılan oy18.388
  • Geçerli oy16.722
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.806
  • 30 Mar 1417.274
  • 30 Mar 1416.526
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • %53,3
  • %53,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %1,7
  • %1,7
  • %3,4
  • %1,7
  • %1,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %42,2
  • %0
  • %42,2
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hayrullah Tanış AK Parti
  • Rojbin Akdağ HDP
  • Selim Karakuş CHP
  • Çetin Melat İYİ Parti
  • Mehmet Engin Güngör SP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen21.826
  • Kullanılan oy18.388
  • Geçerli oy16.722
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.806
  • 30 Mar 1417.274
  • 30 Mar 1416.526
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gürpınar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gürpınar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %53,3
    8.913 oy
  • %42,2
    7.050 oy
  • %1,7
    288 oy
  • %1,7
    280 oy
  • %0,9
    147 oy
  • %53,3
    8.913 oy
  • %42,2
    7.050 oy
  • %1,7
    288 oy
  • %1,7
    280 oy
  • %0,9
    147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    6.694 oy
  • %55
    9.088 oy
  • %0,5
    87 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    134 oy
  • %40,5
    6.694 oy
  • %55
    9.088 oy
  • %0,5
    87 oy
  • %0
  • %0,8
    134 oy
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    44 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    239 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    239 oy
  • %0,4
    61 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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