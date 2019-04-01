Seçim Van Bahçesaray Seçim Sonuçları – Bahçesaray Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bahçesaray Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Meki Arvas
Meki Arvas
AK Parti
%65,5
4.017 oy
Mehmet Garip Aykut
HDP
%30,4
1.863 oy
Diğer
%5
255 oy
Van - Bahçesaray İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %65,5
  • %30,4
  • %1,4
  • %0,9
  • %0
  • %1,9
  • %65,5
  • %30,4
  • %1,4
  • %0,9
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
  • %53,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,5
  • %13,3
  • %31,5
  • %53,9
  • %0
  • %0,8
  • %0,5
  • %13,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
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Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Meki Arvas AK Parti
  • Mehmet Garip Aykut HDP
  • Cevdet Görünüş İYİ Parti
  • İdris Ahi BBP
  • Hasan Rahmi Kızıl CHP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen7.915
  • Kullanılan oy6.545
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.131
  • 30 Mar 146.809
  • 30 Mar 146.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçesaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %30,4
  • %0
  • %30,4
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Meki Arvas AK Parti
  • Mehmet Garip Aykut HDP
  • Cevdet Görünüş İYİ Parti
  • İdris Ahi BBP
  • Hasan Rahmi Kızıl CHP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen7.915
  • Kullanılan oy6.545
  • Geçerli oy6.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.131
  • 30 Mar 146.809
  • 30 Mar 146.320
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçesaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bahçesaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • CHP
  • %65,5
    4.017 oy
  • %30,4
    1.863 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %1,3
    81 oy
  • %0,9
    56 oy
  • %65,5
    4.017 oy
  • %30,4
    1.863 oy
  • %1,4
    85 oy
  • %1,3
    81 oy
  • %0,9
    56 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,5
    1.990 oy
  • %53,9
    3.405 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    52 oy
  • %31,5
    1.990 oy
  • %53,9
    3.405 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    52 oy
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %0,4
    27 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    27 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %11,5
    728 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,5
    728 oy
  • %0
  • %0,5
    33 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    65 oy
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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