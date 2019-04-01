Seçim Van Çaldıran Seçim Sonuçları – Çaldıran Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çaldıran Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Leyla Atsak
Leyla Atsak
HDP
%53
12.713 oy
Şefik Ensari
Şefik Ensari
AK Parti
%43,4
10.419 oy
Diğer
%4
857 oy
Van - Çaldıran İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %53
  • %43,4
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %53
  • %43,4
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %0
  • %2,7
  • %58,6
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,3
  • %0
  • %2,7
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Leyla Atsak HDP
  • Şefik Ensari AK Parti
  • Muhammed Aladağ CHP
  • Mehmet Akif Taşkıran SP
  • Kazım Varçin BBP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen33.133
  • Kullanılan oy25.703
  • Geçerli oy23.989
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.239
  • 30 Mar 1425.334
  • 30 Mar 1423.836
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaldıran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • %43,4
  • %43,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • %1,8
  • %1,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %53
  • %0
  • %53
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Leyla Atsak HDP
  • Şefik Ensari AK Parti
  • Muhammed Aladağ CHP
  • Mehmet Akif Taşkıran SP
  • Kazım Varçin BBP
  • Katılım oranı % 77,6
  • Toplam seçmen33.133
  • Kullanılan oy25.703
  • Geçerli oy23.989
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1432.239
  • 30 Mar 1425.334
  • 30 Mar 1423.836
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaldıran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çaldıran Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 134 / 134
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %53
    12.713 oy
  • %43,4
    10.419 oy
  • %1,8
    439 oy
  • %1,1
    265 oy
  • %0,4
    103 oy
  • %53
    12.713 oy
  • %43,4
    10.419 oy
  • %1,8
    439 oy
  • %1,1
    265 oy
  • %0,4
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
    13.971 oy
  • %37,7
    8.998 oy
  • %0,6
    154 oy
  • %0,7
    173 oy
  • %0,5
    122 oy
  • %58,6
    13.971 oy
  • %37,7
    8.998 oy
  • %0,6
    154 oy
  • %0,7
    173 oy
  • %0,5
    122 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    258 oy
  • %0,3
    81 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    258 oy
  • %0,3
    81 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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