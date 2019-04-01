Seçim Van Erciş Seçim Sonuçları – Erciş Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Erciş Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Abdulmenaf Turan
Abdulmenaf Turan
AK Parti
%48,7
34.102 oy
Yıldız Çetin
Yıldız Çetin
HDP
%46,1
32.292 oy
Diğer
%5
3.662 oy
Van - Erciş İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,7
  • %46,1
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %48,7
  • %46,1
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
  • %49,4
  • %0,4
  • %1
  • %0
  • %6,3
  • %42,9
  • %49,4
  • %0,4
  • %1
  • %0
  • %6,3
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulmenaf Turan AK Parti
  • Yıldız Çetin HDP
  • Ekrem Uçak CHP
  • Murat Demir SP
  • Hamza Kayıkçı BTP
  • Katılım oranı % 74,8
  • Toplam seçmen98.800
  • Kullanılan oy73.939
  • Geçerli oy70.056
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.372
  • 30 Mar 1473.746
  • 30 Mar 1469.927
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erciş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • %48,7
  • %48,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
  • %1,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulmenaf Turan AK Parti
  • Yıldız Çetin HDP
  • Ekrem Uçak CHP
  • Murat Demir SP
  • Hamza Kayıkçı BTP
  • Katılım oranı % 74,8
  • Toplam seçmen98.800
  • Kullanılan oy73.939
  • Geçerli oy70.056
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1490.372
  • 30 Mar 1473.746
  • 30 Mar 1469.927
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erciş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Erciş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 342 / 342
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • Diğer
  • %48,7
    34.102 oy
  • %46,1
    32.292 oy
  • %1,9
    1.340 oy
  • %1,9
    1.315 oy
  • %1,1
    793 oy
  • %48,7
    34.102 oy
  • %46,1
    32.292 oy
  • %1,9
    1.340 oy
  • %1,9
    1.315 oy
  • %1,1
    793 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
    29.979 oy
  • %49,4
    34.553 oy
  • %0,4
    268 oy
  • %0,8
    591 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,9
    29.979 oy
  • %49,4
    34.553 oy
  • %0,4
    268 oy
  • %0,8
    591 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • %0,3
    214 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    214 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    534 oy
  • %1
    692 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    445 oy
  • %0,8
    534 oy
  • %1
    692 oy
  • %0
  • %0
  • %0,6
    445 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    1.708 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    21 oy
  • %0
  • %2,4
    1.708 oy
  • %0
  • %0
    21 oy

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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