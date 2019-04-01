Seçim Van Muradiye Seçim Sonuçları – Muradiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Muradiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yılmaz Şalan
HDP
%42,5
8.899 oy
Kemal Polat
Kemal Polat
AK Parti
%31,7
6.638 oy
Diğer
%26
5.426 oy
Van - Muradiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Diğer
  • %42,5
  • %31,7
  • %2
  • %1,3
  • %0
  • %22,6
  • %42,5
  • %31,7
  • %2
  • %1,3
  • %0
  • %22,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
  • %43,5
  • %0
  • %0,7
  • %0,4
  • %4,5
  • %50,9
  • %43,5
  • %0
  • %0,7
  • %0,4
  • %4,5
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Şalan HDP
  • Kemal Polat AK Parti
  • Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu SP
  • Zafer Çelik İYİ Parti
  • Yavuz Demir CHP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen27.810
  • Kullanılan oy22.630
  • Geçerli oy20.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.658
  • 30 Mar 1421.505
  • 30 Mar 1419.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muradiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %31,7
  • %31,7
  • %0
  • %31,7
  • %31,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %3,3
  • %2
  • %1,3
  • %3,3
  • %2
  • %1,3
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %42,5
  • %0
  • %42,5
Tüm Partiler
BAŞ ÇTK ERC GVŞ GÜR MRD ÖZL BHÇ ÇAL EDR SRY TUŞ İPK
Bahçesaray
yukleniyor
Başkale
yukleniyor
Çaldıran
yukleniyor
Çatak
yukleniyor
Edremit
yukleniyor
Erciş
yukleniyor
Gevaş
yukleniyor
Gürpınar
yukleniyor
İpekyolu
yukleniyor
Muradiye
yukleniyor
Özalp
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Tuşba
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Şalan HDP
  • Kemal Polat AK Parti
  • Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu SP
  • Zafer Çelik İYİ Parti
  • Yavuz Demir CHP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen27.810
  • Kullanılan oy22.630
  • Geçerli oy20.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.658
  • 30 Mar 1421.505
  • 30 Mar 1419.972
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muradiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Muradiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %42,5
    8.899 oy
  • %31,7
    6.638 oy
  • %22
    4.612 oy
  • %2
    412 oy
  • %1,3
    277 oy
  • %42,5
    8.899 oy
  • %31,7
    6.638 oy
  • %22
    4.612 oy
  • %2
    412 oy
  • %1,3
    277 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,9
    10.164 oy
  • %43,5
    8.690 oy
  • %0,5
    95 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    142 oy
  • %50,9
    10.164 oy
  • %43,5
    8.690 oy
  • %0,5
    95 oy
  • %0
  • %0,7
    142 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • Diğer
  • MHP
  • DSP
  • %0,3
    68 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    68 oy
  • %0,3
    56 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    283 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    81 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,4
    283 oy
  • %0
  • %0,4
    81 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Van İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Van ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Van Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.237 / 2.281
  • %98,1
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • İYİ Parti
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • %52,8
    250.788 oy
  • %41,4
    196.305 oy
  • %1,9
    8.958 oy
  • %1,9
    8.907 oy
  • %1,1
    5.439 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,1
    239.312 oy
  • %41,2
    185.709 oy
  • %0,8
    3.498 oy
  • %1,3
    5.935 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • %0,4
    1.704 oy
  • %0,1
    697 oy
  • %0,1
    684 oy
  • %0,1
    644 oy
  • %0,1
    419 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.230 oy
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.344 oy
  • %0,5
    2.356 oy
  • %0,4
    1.891 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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