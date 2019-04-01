Seçim Kayseri Kocasinan Seçim Sonuçları – Kocasinan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kocasinan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Çolakbayrakdar
Ahmet Çolakbayrakdar
AK Parti
%61,1
133.929 oy
Hasan Sami Özvarinli
Hasan Sami Özvarinli
İYİ Parti
%31,1
68.129 oy
Diğer
%8
17.238 oy
Kayseri - Kocasinan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %61,1
  • %31,1
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • %61,1
  • %31,1
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %7,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • %10,2
  • %6,1
  • %57,5
  • %0
  • %0
  • %26,2
  • %10,2
  • %6,1
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti
  • Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti
  • Nevzat Yıldız BBP
  • Haşim Özçelik SP
  • Mustafa Öçal HDP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen267.480
  • Kullanılan oy227.543
  • Geçerli oy219.296
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14255.721
  • 30 Mar 14231.576
  • 30 Mar 14222.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocasinan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
  • %61,1
  • %0
  • %61,1
  • %61,1
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,1
  • %31,1
  • %0
  • %31,1
  • %31,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti
  • Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti
  • Nevzat Yıldız BBP
  • Haşim Özçelik SP
  • Mustafa Öçal HDP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen267.480
  • Kullanılan oy227.543
  • Geçerli oy219.296
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14255.721
  • 30 Mar 14231.576
  • 30 Mar 14222.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocasinan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kocasinan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %61,1
    133.929 oy
  • %31,1
    68.129 oy
  • %4,1
    9.092 oy
  • %2,3
    5.015 oy
  • %0,8
    1.716 oy
  • %61,1
    133.929 oy
  • %31,1
    68.129 oy
  • %4,1
    9.092 oy
  • %2,3
    5.015 oy
  • %0,8
    1.716 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    127.815 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    7.908 oy
  • %1,5
    3.404 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,5
    127.815 oy
  • %0
  • %3,6
    7.908 oy
  • %1,5
    3.404 oy
  • %0
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • %0,4
    861 oy
  • %0,3
    554 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    861 oy
  • %0,3
    554 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    763 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,2
    58.211 oy
  • %10,2
    22.600 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    763 oy
  • %0
  • %26,2
    58.211 oy
  • %10,2
    22.600 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    1.098 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    251 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.098 oy
  • %0
  • %0,1
    251 oy
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %27
    206.378 oy
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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