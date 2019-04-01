Seçim Kayseri İncesu Seçim Sonuçları – İncesu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İncesu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa İlmek
Mustafa İlmek
İYİ Parti
%50,3
8.213 oy
Zekeriya Karayol
Zekeriya Karayol
AK Parti
%45,5
7.430 oy
Diğer
%4
669 oy
Kayseri - İncesu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • Diğer
  • %50,3
  • %45,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • %50,3
  • %45,5
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %3,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %51,1
  • %0
  • %42
  • %3,2
  • %3,6
  • %0
  • %51,1
  • %0
  • %42
  • %3,2
  • %3,6
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa İlmek İYİ Parti
  • Zekeriya Karayol AK Parti
  • Orhan Kaya SP
  • Seyit Gürlek BBP
  • Seyithan Ezer HDP
  • Katılım oranı % 92,9
  • Toplam seçmen18.442
  • Kullanılan oy17.129
  • Geçerli oy16.312
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.307
  • 30 Mar 1415.410
  • 30 Mar 1414.436
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncesu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • %50,3
  • %50,3
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa İlmek İYİ Parti
  • Zekeriya Karayol AK Parti
  • Orhan Kaya SP
  • Seyit Gürlek BBP
  • Seyithan Ezer HDP
  • Katılım oranı % 92,9
  • Toplam seçmen18.442
  • Kullanılan oy17.129
  • Geçerli oy16.312
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.307
  • 30 Mar 1415.410
  • 30 Mar 1414.436
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İncesu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İncesu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • HDP
  • %50,3
    8.213 oy
  • %45,5
    7.430 oy
  • %1,9
    306 oy
  • %1,2
    202 oy
  • %0,8
    128 oy
  • %50,3
    8.213 oy
  • %45,5
    7.430 oy
  • %1,9
    306 oy
  • %1,2
    202 oy
  • %0,8
    128 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %51,1
    7.384 oy
  • %1,4
    209 oy
  • %1,5
    213 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %51,1
    7.384 oy
  • %1,4
    209 oy
  • %1,5
    213 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    43 oy
  • %42
    6.066 oy
  • %3,2
    461 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %42
    6.066 oy
  • %3,2
    461 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    60 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Kayseri İncesu Yerel Seçim Sonuçları Kayseri İncesu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Kayseri İlçe Seçim Sonuçları Kayseri İncesu Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kayseri İncesu Belediye Başkan Adayları