Seçim Kayseri Tomarza Seçim Sonuçları – Tomarza Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tomarza Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Davut Şahin
Davut Şahin
AK Parti
%47,7
7.027 oy
Osman Koç
Osman Koç
CHP
%35,8
5.274 oy
Diğer
%16
2.416 oy
Kayseri - Tomarza İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,7
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,4
  • %47,7
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %16,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %18,2
  • %33,8
  • %0
  • %0
  • %2,8
  • %45,2
  • %18,2
  • %33,8
  • %0
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Davut Şahin AK Parti
  • Osman Koç CHP
  • Ramazan Demirezen BBP
  • Ömer Yerli SP
  • Mustafa Kazim Akcakoca BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen16.972
  • Kullanılan oy15.226
  • Geçerli oy14.717
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.264
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.944
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tomarza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Davut Şahin AK Parti
  • Osman Koç CHP
  • Ramazan Demirezen BBP
  • Ömer Yerli SP
  • Mustafa Kazim Akcakoca BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen16.972
  • Kullanılan oy15.226
  • Geçerli oy14.717
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.264
  • 30 Mar 1415.697
  • 30 Mar 1414.944
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tomarza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tomarza Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 82 / 82
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • Diğer
  • %47,7
    7.027 oy
  • %35,8
    5.274 oy
  • %12,1
    1.788 oy
  • %3,2
    465 oy
  • %0,6
    89 oy
  • %47,7
    7.027 oy
  • %35,8
    5.274 oy
  • %12,1
    1.788 oy
  • %3,2
    465 oy
  • %0,6
    89 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    6.748 oy
  • %18,2
    2.726 oy
  • %0,4
    53 oy
  • %2,1
    310 oy
  • %0
    0 oy
  • %45,2
    6.748 oy
  • %18,2
    2.726 oy
  • %0,4
    53 oy
  • %2,1
    310 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,5
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    74 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    20 oy
  • %33,8
    5.058 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %33,8
    5.058 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    29 oy
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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