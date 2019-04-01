31 Mart 2019 Tomarza Yerel Seçim Sonuçları
Davut Şahin
AK Parti
%47,7
7.027 oy
Osman Koç
CHP
%35,8
5.274 oy
Diğer
%16
2.416 oy
Kayseri - Tomarza İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 82 / 82
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Davut Şahin AK Parti
- Osman Koç CHP
- Ramazan Demirezen BBP
- Ömer Yerli SP
- Mustafa Kazim Akcakoca BTP
- Katılım oranı % 89,7
- Toplam seçmen16.972
- Kullanılan oy15.226
- Geçerli oy14.717
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.264
- 30 Mar 1415.697
- 30 Mar 1414.944
- Açılan sandık
- 82 / 82
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Davut Şahin AK Parti
- Osman Koç CHP
- Ramazan Demirezen BBP
- Ömer Yerli SP
- Mustafa Kazim Akcakoca BTP
- Katılım oranı % 89,7
- Toplam seçmen16.972
- Kullanılan oy15.226
- Geçerli oy14.717
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1417.264
- 30 Mar 1415.697
- 30 Mar 1414.944
Tomarza Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 82 / 82
- %100
Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkışla Ayhan Arslan % 100 % 42,2 % 0 % 14,8 % 0 % 0 % 32,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akkışla Ayhan Arslan % 100 % 42,19 % 0 % 14,84 % 0 % 0 % 32,08 BBP
- Akkışla (30 Mar 14) % 29,55 % 21,53 % 22,45 % 0 % 0 % 17,21 DP
- Bünyan Özkan Altun % 100 % 58,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 11,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bünyan Özkan Altun % 100 % 58,49 % 0 % 20,44 % 0 % 0 % 11,37 Bağımsız
- Bünyan (30 Mar 14) % 51,26 % 38,4 % 8,36 % 0 % 0 % 0,92 SP
- Develi Mehmet Cabbar % 100 % 48,1 % 0 % 0 % 23,8 % 0 % 24,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Develi Mehmet Cabbar % 100 % 48,09 % 0 % 0 % 23,79 % 0 % 24,6 BBP
- Develi (30 Mar 14) % 56,73 % 37,08 % 3,72 % 0 % 0 % 1,44 SP
- Felahiye Vural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Felahiye Vural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,92 Bağımsız
- Felahiye (30 Mar 14) % 44,01 % 32,31 % 22,22 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Hacılar Bilal Özdoğan % 100 % 60,8 % 0 % 3,7 % 0 % 0 % 31,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hacılar Bilal Özdoğan % 100 % 60,82 % 0 % 3,65 % 0 % 0 % 31,87 SP
- Hacılar (30 Mar 14) % 60,35 % 21,58 % 3,8 % 0 % 0 % 11,99 SP
- İncesu Mustafa İlmek % 100 % 45,5 % 0 % 0 % 50,3 % 0,8 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İncesu Mustafa İlmek % 100 % 45,55 % 0 % 0 % 50,35 % 0,78 % 1,88 SP
- İncesu (30 Mar 14) % 51,15 % 42,02 % 3,19 % 0 % 0 % 1,48 BBP
- Kocasinan Ahmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,1 % 0 % 0 % 31,1 % 0,8 % 4,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kocasinan Ahmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,07 % 0 % 0 % 31,07 % 0,78 % 4,15 BBP
- Kocasinan (30 Mar 14) % 57,51 % 26,19 % 10,17 % 0 % 0 % 3,56 BBP
- Melikgazi Hacı Mustafa Palancıoğlu % 99,9 % 64,5 % 0 % 23,8 % 0 % 0 % 5,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Melikgazi Hacı Mustafa Palancıoğlu % 99,9 % 64,52 % 0 % 23,76 % 0 % 0 % 5,89 BBP
- Melikgazi (30 Mar 14) % 61,17 % 25,54 % 8,28 % 0 % 0 % 2,52 BBP
- Özvatan Halit Demir % 100 % 0 % 85,3 % 0 % 14,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Özvatan Halit Demir % 100 % 0 % 85,26 % 0 % 14,15 % 0 % 0,38 SP
- Özvatan (30 Mar 14) % 39,47 % 46,12 % 10,01 % 0 % 0 % 3,39 SP
- Pınarbaşı Menduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,4 % 31,6 % 21,4 % 0 % 3,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pınarbaşı Menduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,38 % 31,6 % 21,38 % 0 % 3,69 BBP
- Pınarbaşı (30 Mar 14) % 35,87 % 54,88 % 7,47 % 0 % 0 % 0,83 BBP
- Sarıoğlan Bekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,9 % 0 % 0 % 29,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıoğlan Bekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,87 % 0 % 0 % 29,81 BBP
- Sarıoğlan (30 Mar 14) % 28,21 % 38,93 % 30,05 % 0 % 0 % 1,22 BBP
- Sarız Baki Bayrak % 100 % 0 % 52,2 % 46,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarız Baki Bayrak % 100 % 0 % 52,16 % 46,72 % 0 % 0 % 0,67 SP
- Sarız (30 Mar 14) % 26,8 % 21,02 % 29,64 % 0 % 0 % 20,08 BBP
- Talas Mustafa Yalçın % 100 % 55,6 % 0 % 0 % 40,6 % 0,3 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Talas Mustafa Yalçın % 100 % 55,6 % 0 % 0 % 40,57 % 0,33 % 2,66 SP
- Talas (30 Mar 14) % 47,16 % 41,35 % 7,66 % 0 % 0 % 1,89 SP
- Tomarza Davut Şahin % 100 % 47,7 % 0 % 35,8 % 0 % 0 % 12,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Tomarza Davut Şahin % 100 % 47,75 % 0 % 35,84 % 0 % 0 % 12,15 BBP
- Tomarza (30 Mar 14) % 45,16 % 33,85 % 18,24 % 0 % 0 % 2,07 SP
- Yahyalı Esat Öztürk % 100 % 67,2 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 19,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yahyalı Esat Öztürk % 100 % 67,25 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 19,86 SP
- Yahyalı (30 Mar 14) % 59,78 % 10,53 % 1,19 % 0 % 0 % 27,55 SP
- Yeşilhisar Halit Taşyapan % 100 % 56,2 % 0 % 0 % 42,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilhisar Halit Taşyapan % 100 % 56,23 % 0 % 0 % 42,28 % 0 % 0,71 SP
- Yeşilhisar (30 Mar 14) % 45,58 % 32,34 % 18,89 % 0 % 0 % 1,82 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.191 / 3.191
- %100
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