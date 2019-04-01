Seçim Kayseri Özvatan Seçim Sonuçları – Özvatan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Özvatan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halit Demir
Halit Demir
MHP
%85,3
2.898 oy
Mehmet Bingöl
İYİ Parti
%14,2
481 oy
Diğer
%1
20 oy
Kayseri - Özvatan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %85,3
  • %14,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %85,3
  • %14,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,1
  • %0
  • %39,5
  • %10
  • %0
  • %4,4
  • %46,1
  • %0
  • %39,5
  • %10
  • %0
  • %4,4
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Demir MHP
  • Mehmet Bingöl İYİ Parti
  • Vedat Ali Tur SP
  • Bilal Uruç BTP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen4.228
  • Kullanılan oy3.534
  • Geçerli oy3.399
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.748
  • 30 Mar 143.385
  • 30 Mar 143.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özvatan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %85,3
  • %85,3
  • %0
  • %85,3
  • %85,3
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %14,2
  • %14,2
  • %0
  • %14,2
  • %14,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Demir MHP
  • Mehmet Bingöl İYİ Parti
  • Vedat Ali Tur SP
  • Bilal Uruç BTP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen4.228
  • Kullanılan oy3.534
  • Geçerli oy3.399
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.748
  • 30 Mar 143.385
  • 30 Mar 143.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özvatan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Özvatan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • AK Parti
  • %85,3
    2.898 oy
  • %14,2
    481 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %85,3
    2.898 oy
  • %14,2
    481 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,1
    1.498 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    110 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %39,5
    1.282 oy
  • %46,1
    1.498 oy
  • %0
  • %3,4
    110 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %39,5
    1.282 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10
    325 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    325 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    29 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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