Seçim Kayseri Hacılar Seçim Sonuçları – Hacılar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hacılar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bilal Özdoğan
Bilal Özdoğan
AK Parti
%60,8
4.845 oy
Erdal Altun
Erdal Altun
SP
%31,9
2.539 oy
Diğer
%7
582 oy
Kayseri - Hacılar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %60,8
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,5
  • %60,8
  • %3,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %35,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
  • %3,8
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %14,3
  • %60,3
  • %3,8
  • %21,6
  • %0
  • %0
  • %14,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
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Sarız
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Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Özdoğan AK Parti
  • Erdal Altun SP
  • Gülay Talaslı CHP
  • Kuddusi Dikbaşer BBP
  • Sedat Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen9.030
  • Kullanılan oy8.265
  • Geçerli oy7.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.611
  • 30 Mar 148.284
  • 30 Mar 147.846
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • %3,7
  • %3,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bilal Özdoğan AK Parti
  • Erdal Altun SP
  • Gülay Talaslı CHP
  • Kuddusi Dikbaşer BBP
  • Sedat Koç Bağımsız
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen9.030
  • Kullanılan oy8.265
  • Geçerli oy7.966
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.611
  • 30 Mar 148.284
  • 30 Mar 147.846
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hacılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hacılar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %60,8
    4.845 oy
  • %31,9
    2.539 oy
  • %3,7
    291 oy
  • %2,4
    189 oy
  • %0,8
    63 oy
  • %60,8
    4.845 oy
  • %31,9
    2.539 oy
  • %3,7
    291 oy
  • %2,4
    189 oy
  • %0,8
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,3
    4.735 oy
  • %12
    941 oy
  • %3,8
    298 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %1,3
    101 oy
  • %60,3
    4.735 oy
  • %12
    941 oy
  • %3,8
    298 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %1,3
    101 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,5
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    39 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10 oy
  • %21,6
    1.693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %21,6
    1.693 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    35 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    35 oy
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.183 / 3.191
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %63,4
    499.999 oy
  • %31,5
    248.596 oy
  • %2,7
    21.648 oy
  • %0,6
    4.644 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.214 oy
  • %0,4
    2.959 oy
  • %0,3
    2.376 oy
  • %0,2
    1.359 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %27
    206.378 oy
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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