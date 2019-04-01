Seçim Kayseri Yahyalı Seçim Sonuçları – Yahyalı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yahyalı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Esat Öztürk
Esat Öztürk
AK Parti
%67,2
14.957 oy
Nuh Tosun
Nuh Tosun
SP
%19,9
4.416 oy
Diğer
%13
2.868 oy
Kayseri - Yahyalı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %67,2
  • %12,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %20,3
  • %67,2
  • %12,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %20,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,8
  • %0
  • %10,5
  • %1,2
  • %0
  • %28,5
  • %59,8
  • %0
  • %10,5
  • %1,2
  • %0
  • %28,5
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
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Bünyan
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Develi
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Felahiye
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Hacılar
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İncesu
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Kocasinan
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Melikgazi
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Özvatan
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Pınarbaşı
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Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
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Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
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Yeşilhisar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Esat Öztürk AK Parti
  • Nuh Tosun SP
  • Abdullah Yılmaz İYİ Parti
  • Salih Tuncan BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen26.597
  • Kullanılan oy23.833
  • Geçerli oy22.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.312
  • 30 Mar 1423.238
  • 30 Mar 1422.323
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %67,2
  • %67,2
  • %0
  • %67,2
  • %67,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %12,5
  • %12,5
  • %0
  • %12,5
  • %12,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
Akkışla
yukleniyor
Bünyan
yukleniyor
Develi
yukleniyor
Felahiye
yukleniyor
Hacılar
yukleniyor
İncesu
yukleniyor
Kocasinan
yukleniyor
Melikgazi
yukleniyor
Özvatan
yukleniyor
Pınarbaşı
yukleniyor
Sarıoğlan
yukleniyor
Sarız
yukleniyor
Talas
yukleniyor
Tomarza
yukleniyor
Yahyalı
yukleniyor
Yeşilhisar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Esat Öztürk AK Parti
  • Nuh Tosun SP
  • Abdullah Yılmaz İYİ Parti
  • Salih Tuncan BTP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen26.597
  • Kullanılan oy23.833
  • Geçerli oy22.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.312
  • 30 Mar 1423.238
  • 30 Mar 1422.323
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yahyalı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 98 / 98
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • Diğer
  • %67,2
    14.957 oy
  • %19,9
    4.416 oy
  • %12,5
    2.780 oy
  • %0,4
    85 oy
  • %0
    3 oy
  • %67,2
    14.957 oy
  • %19,9
    4.416 oy
  • %12,5
    2.780 oy
  • %0,4
    85 oy
  • %0
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,8
    13.344 oy
  • %27,6
    6.151 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,8
    13.344 oy
  • %27,6
    6.151 oy
  • %0
  • %0,4
    79 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,5
    2.351 oy
  • %1,2
    266 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    96 oy
  • %10,5
    2.351 oy
  • %1,2
    266 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    96 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,2
    36 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • %63,4
    500.520 oy
  • %31,5
    248.426 oy
  • %2,7
    21.635 oy
  • %0,6
    4.746 oy
  • %0,5
    3.929 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • %0,1
    1.140 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • %0,4
    3.149 oy
  • %0,4
    2.895 oy
  • %0,3
    2.488 oy
  • %0,2
    1.335 oy
  • %0
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %8,9
    68.035 oy
  • %2,2
    16.679 oy
  • %0,3
    2.285 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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