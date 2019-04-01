Seçim Şanlıurfa Haliliye Seçim Sonuçları – Haliliye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Haliliye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Canpolat
Mehmet Canpolat
AK Parti
%65,5
104.365 oy
Mustafa Hekimoğlu
Mustafa Hekimoğlu
SP
%31,4
50.007 oy
Diğer
%4
5.017 oy
Şanlıurfa - Haliliye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %65,5
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32,8
  • %65,5
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %32,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,4
  • %0
  • %2,7
  • %1,6
  • %19,9
  • %4,5
  • %71,4
  • %0
  • %2,7
  • %1,6
  • %19,9
  • %4,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
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Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Canpolat AK Parti
  • Mustafa Hekimoğlu SP
  • Mustafa Reşat Dağ İYİ Parti
  • Eyyüp Kurtboğan BBP
  • Ramazan Fırat DP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen208.590
  • Kullanılan oy165.933
  • Geçerli oy159.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14190.530
  • 30 Mar 14165.061
  • 30 Mar 14159.867
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haliliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • %65,5
  • %65,5
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Canpolat AK Parti
  • Mustafa Hekimoğlu SP
  • Mustafa Reşat Dağ İYİ Parti
  • Eyyüp Kurtboğan BBP
  • Ramazan Fırat DP
  • Katılım oranı % 79,5
  • Toplam seçmen208.590
  • Kullanılan oy165.933
  • Geçerli oy159.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14190.530
  • 30 Mar 14165.061
  • 30 Mar 14159.867
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Haliliye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Haliliye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %65,5
    104.365 oy
  • %31,4
    50.007 oy
  • %1,7
    2.687 oy
  • %0,5
    843 oy
  • %0,5
    719 oy
  • %65,5
    104.365 oy
  • %31,4
    50.007 oy
  • %1,7
    2.687 oy
  • %0,5
    843 oy
  • %0,5
    719 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %71,4
    114.102 oy
  • %2,6
    4.112 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    759 oy
  • %0,2
    390 oy
  • %71,4
    114.102 oy
  • %2,6
    4.112 oy
  • %0
  • %0,5
    759 oy
  • %0,2
    390 oy
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    539 oy
  • %0,1
    229 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    539 oy
  • %0,1
    229 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    600 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    4.334 oy
  • %1,6
    2.555 oy
  • %19,9
    31.746 oy
  • %0,4
    600 oy
  • %0
  • %2,7
    4.334 oy
  • %1,6
    2.555 oy
  • %19,9
    31.746 oy
  • DSP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    65 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    65 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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