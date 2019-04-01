Seçim Şanlıurfa Harran Seçim Sonuçları – Harran Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Harran Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mahmut Özyavuz
Mahmut Özyavuz
MHP
%54,9
19.316 oy
Mehmet Özyavuz
Mehmet Özyavuz
DP
%43,9
15.456 oy
Diğer
%1
415 oy
Şanlıurfa - Harran İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %54,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %44,5
  • %54,9
  • %0,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %44,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
  • %0,5
  • %55,5
  • %0
  • %0,3
  • %4,1
  • %39,5
  • %0,5
  • %55,5
  • %0
  • %0,3
  • %4,1
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Özyavuz MHP
  • Mehmet Özyavuz DP
  • Mehmet İngin CHP
  • Halit Kılıçaslan SP
  • İbrahim Bürke BBP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen38.723
  • Kullanılan oy36.050
  • Geçerli oy35.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.559
  • 30 Mar 1430.437
  • 30 Mar 1429.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Harran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,9
  • %54,9
  • %0
  • %54,9
  • %54,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,6
  • %0,6
  • %0
  • %0,6
  • %0,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Özyavuz MHP
  • Mehmet Özyavuz DP
  • Mehmet İngin CHP
  • Halit Kılıçaslan SP
  • İbrahim Bürke BBP
  • Katılım oranı % 93,1
  • Toplam seçmen38.723
  • Kullanılan oy36.050
  • Geçerli oy35.187
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.559
  • 30 Mar 1430.437
  • 30 Mar 1429.528
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Harran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Harran Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • MHP
  • DP
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %54,9
    19.316 oy
  • %43,9
    15.456 oy
  • %0,6
    215 oy
  • %0,4
    148 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %54,9
    19.316 oy
  • %43,9
    15.456 oy
  • %0,6
    215 oy
  • %0,4
    148 oy
  • %0,1
    37 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,5
    11.674 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,5
    160 oy
  • %3,3
    981 oy
  • %0,1
    41 oy
  • %39,5
    11.674 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0,5
    160 oy
  • %3,3
    981 oy
  • %0,1
    41 oy
  • BTP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    17 oy
  • %55,5
    16.397 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    96 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %55,5
    16.397 oy
  • %0
  • %0,3
    96 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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