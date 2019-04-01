Seçim Şanlıurfa Viranşehir Seçim Sonuçları – Viranşehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Viranşehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Salih Ekinci
Salih Ekinci
AK Parti
%47,4
37.321 oy
Hıdır Oktay
Hıdır Oktay
HDP
%46,4
36.570 oy
Diğer
%7
4.864 oy
Şanlıurfa - Viranşehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 393 / 394
  • %99,7
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %47,4
  • %46,4
  • %1,2
  • %1
  • %0
  • %4
  • %47,4
  • %46,4
  • %1,2
  • %1
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
  • %48,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,7
  • %3,3
  • %47,5
  • %48,2
  • %0,3
  • %0
  • %0,7
  • %3,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Ekinci AK Parti
  • Hıdır Oktay HDP
  • Muhammed Kurt SP
  • Şehmus Dodukanlıoğlu CHP
  • Adnan Çiftçi İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen102.323
  • Kullanılan oy85.361
  • Geçerli oy78.755
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.169
  • 30 Mar 1477.386
  • 30 Mar 1474.624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Viranşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 393 / 394
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • %2,2
  • %1,2
  • %1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %46,4
  • %0
  • %46,4
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Ekinci AK Parti
  • Hıdır Oktay HDP
  • Muhammed Kurt SP
  • Şehmus Dodukanlıoğlu CHP
  • Adnan Çiftçi İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen102.323
  • Kullanılan oy85.361
  • Geçerli oy78.755
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1488.169
  • 30 Mar 1477.386
  • 30 Mar 1474.624
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Viranşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Viranşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 393 / 394
  • %99,7
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,4
    37.321 oy
  • %46,4
    36.570 oy
  • %3,3
    2.618 oy
  • %1,2
    934 oy
  • %1
    808 oy
  • %47,4
    37.321 oy
  • %46,4
    36.570 oy
  • %3,3
    2.618 oy
  • %1,2
    934 oy
  • %1
    808 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    35.439 oy
  • %48,2
    35.951 oy
  • %0,7
    506 oy
  • %0,3
    229 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,5
    35.439 oy
  • %48,2
    35.951 oy
  • %0,7
    506 oy
  • %0,3
    229 oy
  • %0
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %0,4
    321 oy
  • %0,2
    183 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    321 oy
  • %0,2
    183 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    280 oy
  • %0,9
    637 oy
  • %0,7
    553 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    280 oy
  • %0,9
    637 oy
  • %0,7
    553 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    121 oy
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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