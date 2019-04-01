Seçim Şanlıurfa Siverek Seçim Sonuçları – Siverek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Siverek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şeyhmus Aydın
Şeyhmus Aydın
AK Parti
%45,7
47.941 oy
Turan Tüysüz
Turan Tüysüz
HDP
%26,6
27.882 oy
Diğer
%27
28.993 oy
Şanlıurfa - Siverek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 500 / 501
  • %99,8
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %45,7
  • %26,6
  • %26,5
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %45,7
  • %26,6
  • %26,5
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %21,8
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %31,2
  • %46,5
  • %21,8
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %31,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeyhmus Aydın AK Parti
  • Turan Tüysüz HDP
  • Fatih Mehmet Bucak CHP
  • Ali İzol BBP
  • Mehmet Karakeçili BTP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen138.592
  • Kullanılan oy109.718
  • Geçerli oy104.816
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.631
  • 30 Mar 14104.141
  • 30 Mar 14100.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siverek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 500 / 501
  • %99,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • %45,7
  • %45,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %26,5
  • %26,5
  • %0
  • %26,5
  • %26,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %26,6
  • %0
  • %26,6
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeyhmus Aydın AK Parti
  • Turan Tüysüz HDP
  • Fatih Mehmet Bucak CHP
  • Ali İzol BBP
  • Mehmet Karakeçili BTP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen138.592
  • Kullanılan oy109.718
  • Geçerli oy104.816
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14119.631
  • 30 Mar 14104.141
  • 30 Mar 14100.054
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siverek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Siverek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 500 / 501
  • %99,8
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • BBP
  • BTP
  • %45,7
    47.941 oy
  • %26,6
    27.882 oy
  • %26,5
    27.778 oy
  • %0,6
    642 oy
  • %0,5
    573 oy
  • %45,7
    47.941 oy
  • %26,6
    27.882 oy
  • %26,5
    27.778 oy
  • %0,6
    642 oy
  • %0,5
    573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    46.538 oy
  • %21,8
    21.817 oy
  • %0,2
    217 oy
  • %0,5
    517 oy
  • %0,4
    353 oy
  • %46,5
    46.538 oy
  • %21,8
    21.817 oy
  • %0,2
    217 oy
  • %0,5
    517 oy
  • %0,4
    353 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    222 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    386 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    222 oy
  • %0
  • %0,4
    386 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    28.881 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    28.881 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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