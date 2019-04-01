Seçim Şanlıurfa Birecik Seçim Sonuçları – Birecik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Birecik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mahmut Mirkelam
Mahmut Mirkelam
AK Parti
%46,1
17.119 oy
Hakan Arıcı
Hakan Arıcı
HDP
%38,1
14.116 oy
Diğer
%16
5.860 oy
Şanlıurfa - Birecik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 193 / 208
  • %92,8
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %46,1
  • %38,1
  • %2,2
  • %1
  • %0
  • %12,6
  • %46,1
  • %38,1
  • %2,2
  • %1
  • %0
  • %12,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
  • %43
  • %1,6
  • %0
  • %2,8
  • %5,8
  • %46,7
  • %43
  • %1,6
  • %0
  • %2,8
  • %5,8
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
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Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Mirkelam AK Parti
  • Hakan Arıcı HDP
  • Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
  • Hüseyin Kıran CHP
  • Mehmet Hicri İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,8
  • Toplam seçmen54.949
  • Kullanılan oy38.877
  • Geçerli oy37.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1451.619
  • 30 Mar 1443.407
  • 30 Mar 1441.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Birecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 193 / 208
  • %92,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • %46,1
  • %46,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,2
  • %2,2
  • %1
  • %3,2
  • %2,2
  • %1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %38,1
  • %0
  • %38,1
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Mirkelam AK Parti
  • Hakan Arıcı HDP
  • Serhat Mehmet Hamdi Dirier SP
  • Hüseyin Kıran CHP
  • Mehmet Hicri İYİ Parti
  • Katılım oranı % 75,8
  • Toplam seçmen54.949
  • Kullanılan oy38.877
  • Geçerli oy37.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1451.619
  • 30 Mar 1443.407
  • 30 Mar 1441.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Birecik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Birecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 193 / 208
  • %92,8
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,1
    17.119 oy
  • %38,1
    14.116 oy
  • %11
    4.073 oy
  • %2,2
    802 oy
  • %1
    389 oy
  • %46,1
    17.119 oy
  • %38,1
    14.116 oy
  • %11
    4.073 oy
  • %2,2
    802 oy
  • %1
    389 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
    19.489 oy
  • %43
    17.941 oy
  • %0,7
    311 oy
  • %1,6
    667 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,7
    19.489 oy
  • %43
    17.941 oy
  • %0,7
    311 oy
  • %1,6
    667 oy
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BBP
  • BTP
  • MHP
  • %0,6
    222 oy
  • %0,4
    148 oy
  • %0,3
    116 oy
  • %0,3
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    222 oy
  • %0,4
    148 oy
  • %0,3
    116 oy
  • %0,3
    110 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    392 oy
  • %0,7
    304 oy
  • %2,8
    1.157 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    392 oy
  • %0,7
    304 oy
  • %2,8
    1.157 oy
  • DSP
  • VP
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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