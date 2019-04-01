Seçim Şanlıurfa Karaköprü Seçim Sonuçları – Karaköprü Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karaköprü Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Metin Baydilli
Metin Baydilli
AK Parti
%56,7
50.790 oy
Essum Aslan
Essum Aslan
SP
%40
35.802 oy
Diğer
%3
3.025 oy
Şanlıurfa - Karaköprü İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,7
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,8
  • %56,7
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %41,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %0
  • %1,7
  • %1
  • %12,8
  • %27,8
  • %56,8
  • %0
  • %1,7
  • %1
  • %12,8
  • %27,8
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Baydilli AK Parti
  • Essum Aslan SP
  • Yunus Çoban İYİ Parti
  • Mahmut Hamit Küçükoğlu BBP
  • Serhat Erdem Bağımsız
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen117.350
  • Kullanılan oy92.749
  • Geçerli oy89.617
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.755
  • 30 Mar 1453.701
  • 30 Mar 1452.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,7
  • %56,7
  • %0
  • %56,7
  • %56,7
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Metin Baydilli AK Parti
  • Essum Aslan SP
  • Yunus Çoban İYİ Parti
  • Mahmut Hamit Küçükoğlu BBP
  • Serhat Erdem Bağımsız
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen117.350
  • Kullanılan oy92.749
  • Geçerli oy89.617
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.755
  • 30 Mar 1453.701
  • 30 Mar 1452.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karaköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karaköprü Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 397 / 397
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • %56,7
    50.790 oy
  • %40
    35.802 oy
  • %1,5
    1.360 oy
  • %0,8
    712 oy
  • %0,7
    663 oy
  • %56,7
    50.790 oy
  • %40
    35.802 oy
  • %1,5
    1.360 oy
  • %0,8
    712 oy
  • %0,7
    663 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    29.561 oy
  • %21,6
    11.266 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    2.089 oy
  • %0,4
    189 oy
  • %56,8
    29.561 oy
  • %21,6
    11.266 oy
  • %0
  • %4
    2.089 oy
  • %0,4
    189 oy
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    290 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    290 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    157 oy
  • %1,7
    876 oy
  • %1
    497 oy
  • %12,8
    6.658 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    157 oy
  • %1,7
    876 oy
  • %1
    497 oy
  • %12,8
    6.658 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    309 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,6
    309 oy
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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