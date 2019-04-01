Seçim Şanlıurfa Eyyübiye Seçim Sonuçları – Eyyübiye Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eyyübiye Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Kuş
Mehmet Kuş
AK Parti
%72,9
104.560 oy
Halil Yiğit
Halil Yiğit
SP
%23,9
34.281 oy
Diğer
%3
4.522 oy
Şanlıurfa - Eyyübiye İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 617 / 619
  • %99,7
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %72,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %25,6
  • %72,9
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %25,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,4
  • %0
  • %1,8
  • %0,4
  • %17,2
  • %25,3
  • %55,4
  • %0
  • %1,8
  • %0,4
  • %17,2
  • %25,3
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
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Birecik
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Bozova
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Ceylanpınar
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Eyyübiye
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Halfeti
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Haliliye
yukleniyor
Harran
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Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kuş AK Parti
  • Halil Yiğit SP
  • Murat Demirkan İYİ Parti
  • Ahmet Işık BBP
  • Gülay Gözoğlu BTP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen188.508
  • Kullanılan oy151.701
  • Geçerli oy143.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14173.392
  • 30 Mar 14149.090
  • 30 Mar 14140.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eyyübiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 617 / 619
  • %99,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %72,9
  • %72,9
  • %0
  • %72,9
  • %72,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kuş AK Parti
  • Halil Yiğit SP
  • Murat Demirkan İYİ Parti
  • Ahmet Işık BBP
  • Gülay Gözoğlu BTP
  • Katılım oranı % 80,7
  • Toplam seçmen188.508
  • Kullanılan oy151.701
  • Geçerli oy143.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14173.392
  • 30 Mar 14149.090
  • 30 Mar 14140.872
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eyyübiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eyyübiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 617 / 619
  • %99,7
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • BTP
  • %72,9
    104.560 oy
  • %23,9
    34.281 oy
  • %1,5
    2.093 oy
  • %0,9
    1.259 oy
  • %0,4
    557 oy
  • %72,9
    104.560 oy
  • %23,9
    34.281 oy
  • %1,5
    2.093 oy
  • %0,9
    1.259 oy
  • %0,4
    557 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,4
    78.043 oy
  • %22,9
    32.209 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    418 oy
  • %0,5
    667 oy
  • %55,4
    78.043 oy
  • %22,9
    32.209 oy
  • %0
  • %0,3
    418 oy
  • %0,5
    667 oy
  • Bağımsız
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    296 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    317 oy
  • %0,2
    296 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    884 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    2.520 oy
  • %0,4
    499 oy
  • %17,2
    24.189 oy
  • %0,6
    884 oy
  • %0
  • %1,8
    2.520 oy
  • %0,4
    499 oy
  • %17,2
    24.189 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    52 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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