Seçim Şanlıurfa Halfeti Seçim Sonuçları – Halfeti Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Halfeti Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şeref Albayrak
Şeref Albayrak
AK Parti
%54,9
11.172 oy
Abdurrahman Çiftçi
Abdurrahman Çiftçi
HDP
%37,6
7.640 oy
Diğer
%7
1.529 oy
Şanlıurfa - Halfeti İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %54,9
  • %37,6
  • %2,6
  • %1,2
  • %0
  • %3,7
  • %54,9
  • %37,6
  • %2,6
  • %1,2
  • %0
  • %3,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
  • %58,4
  • %2
  • %0
  • %0,6
  • %2
  • %37
  • %58,4
  • %2
  • %0
  • %0,6
  • %2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeref Albayrak AK Parti
  • Abdurrahman Çiftçi HDP
  • Kemal Ayhan SP
  • Ekrem Morçiçek CHP
  • Mahmut Yaman İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen27.030
  • Kullanılan oy22.048
  • Geçerli oy20.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.979
  • 30 Mar 1418.686
  • 30 Mar 1417.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Halfeti Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,9
  • %54,9
  • %0
  • %54,9
  • %54,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,2
  • %3,8
  • %2,6
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %37,6
  • %0
  • %37,6
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeref Albayrak AK Parti
  • Abdurrahman Çiftçi HDP
  • Kemal Ayhan SP
  • Ekrem Morçiçek CHP
  • Mahmut Yaman İYİ Parti
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen27.030
  • Kullanılan oy22.048
  • Geçerli oy20.341
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.979
  • 30 Mar 1418.686
  • 30 Mar 1417.900
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Halfeti Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Halfeti Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %54,9
    11.172 oy
  • %37,6
    7.640 oy
  • %3,4
    685 oy
  • %2,6
    531 oy
  • %1,2
    245 oy
  • %54,9
    11.172 oy
  • %37,6
    7.640 oy
  • %3,4
    685 oy
  • %2,6
    531 oy
  • %1,2
    245 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37
    6.624 oy
  • %58,4
    10.458 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %2
    356 oy
  • %0
    0 oy
  • %37
    6.624 oy
  • %58,4
    10.458 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %2
    356 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,3
    68 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    68 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    205 oy
  • %0,6
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    205 oy
  • %0,6
    103 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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