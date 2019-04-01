Seçim Şanlıurfa Hilvan Seçim Sonuçları – Hilvan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hilvan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Aslan Ali Bayık
Aslan Ali Bayık
AK Parti
%49,4
10.314 oy
Bişar Tüysüz
Bişar Tüysüz
HDP
%33,2
6.931 oy
Diğer
%18
3.637 oy
Şanlıurfa - Hilvan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %49,4
  • %33,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %17,4
  • %49,4
  • %33,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %17,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
  • %25,8
  • %0,2
  • %6
  • %0
  • %33,5
  • %34,5
  • %25,8
  • %0,2
  • %6
  • %0
  • %33,5
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aslan Ali Bayık AK Parti
  • Bişar Tüysüz HDP
  • Hanif Düzme SP
  • İbrahim Halil Cıvış BBP
  • Nuh Demir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen26.281
  • Kullanılan oy22.015
  • Geçerli oy20.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.332
  • 30 Mar 1421.029
  • 30 Mar 1420.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hilvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • %49,4
  • %49,4
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %33,2
  • %0
  • %33,2
Tüm Partiler
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
Akçakale
yukleniyor
Birecik
yukleniyor
Bozova
yukleniyor
Ceylanpınar
yukleniyor
Eyyübiye
yukleniyor
Halfeti
yukleniyor
Haliliye
yukleniyor
Harran
yukleniyor
Hilvan
yukleniyor
Karaköprü
yukleniyor
Siverek
yukleniyor
Suruç
yukleniyor
Viranşehir
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aslan Ali Bayık AK Parti
  • Bişar Tüysüz HDP
  • Hanif Düzme SP
  • İbrahim Halil Cıvış BBP
  • Nuh Demir BTP
  • Katılım oranı % 83,8
  • Toplam seçmen26.281
  • Kullanılan oy22.015
  • Geçerli oy20.882
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.332
  • 30 Mar 1421.029
  • 30 Mar 1420.317
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hilvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hilvan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 123 / 123
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %49,4
    10.314 oy
  • %33,2
    6.931 oy
  • %16,5
    3.450 oy
  • %0,5
    111 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %49,4
    10.314 oy
  • %33,2
    6.931 oy
  • %16,5
    3.450 oy
  • %0,5
    111 oy
  • %0,4
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,5
    7.008 oy
  • %25,8
    5.239 oy
  • %3,2
    650 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %34,5
    7.008 oy
  • %25,8
    5.239 oy
  • %3,2
    650 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,2
    49 oy
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    37 oy
  • %6
    1.219 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %6
    1.219 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
    4.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %23,9
    4.858 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.889 / 3.978
  • %97,8
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • %60,7
    503.677 oy
  • %36,3
    301.361 oy
  • %0,9
    7.605 oy
  • %0,7
    6.046 oy
  • %0,5
    3.867 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • HDP
  • MHP
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.413 oy
  • %0,3
    2.696 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    6.800 oy
  • %0
  • %0,5
    4.094 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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