Seçim Bilecik Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Semih Şahin
Semih Şahin
CHP
%50,6
16.464 oy
Nihat Can
Nihat Can
AK Parti
%42
13.662 oy
Diğer
%7
2.386 oy
Bilecik - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • %50,6
  • %42
  • %0
  • %0
  • %0
  • %7,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
  • %39,7
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
  • %27,8
  • %39,7
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %2,1
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.491
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42
  • %42
  • %0
  • %42
  • %42
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Semih Şahin CHP
  • Nihat Can AK Parti
  • Engin Muslu BBP
  • Hüseyin Hüsnü Avcı SP
  • Sezai Balta DP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen38.977
  • Kullanılan oy33.491
  • Geçerli oy32.512
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.040
  • 30 Mar 1430.995
  • 30 Mar 1429.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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