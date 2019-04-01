Seçim Bilecik Bozüyük Seçim Sonuçları – Bozüyük Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozüyük Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
CHP
%50,4
21.784 oy
Fatih Bakıcı
Fatih Bakıcı
AK Parti
%37,9
16.387 oy
Diğer
%12
5.067 oy
Bilecik - Bozüyük İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,4
  • %37,9
  • %10,6
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %50,4
  • %37,9
  • %10,6
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,8
  • %39,1
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %20,8
  • %39,1
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
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Gölpazarı
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İnhisar
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Merkez
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Osmaneli
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Pazaryeri
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Söğüt
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Yenipazar
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP
  • Fatih Bakıcı AK Parti
  • Oğuz Sertler MHP
  • Ethem Ersöz SP
  • Hürriyet Tutlu VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen49.660
  • Kullanılan oy44.278
  • Geçerli oy43.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.106
  • 30 Mar 1441.177
  • 30 Mar 1439.831
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozüyük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • %50,4
  • %50,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %37,9
  • %10,6
  • %48,5
  • %37,9
  • %10,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER BZY GLP OSM PZY SĞT YNP İNH
Bozüyük
yukleniyor
Gölpazarı
yukleniyor
İnhisar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Osmaneli
yukleniyor
Pazaryeri
yukleniyor
Söğüt
yukleniyor
Yenipazar
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Talat Bakkalcıoğlu CHP
  • Fatih Bakıcı AK Parti
  • Oğuz Sertler MHP
  • Ethem Ersöz SP
  • Hürriyet Tutlu VP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen49.660
  • Kullanılan oy44.278
  • Geçerli oy43.238
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.106
  • 30 Mar 1441.177
  • 30 Mar 1439.831
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozüyük Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozüyük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 157 / 157
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • VP
  • %50,4
    21.784 oy
  • %37,9
    16.387 oy
  • %10,6
    4.577 oy
  • %0,8
    336 oy
  • %0,2
    99 oy
  • %50,4
    21.784 oy
  • %37,9
    16.387 oy
  • %10,6
    4.577 oy
  • %0,8
    336 oy
  • %0,2
    99 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,8
    8.279 oy
  • %39,1
    15.560 oy
  • %36,8
    14.642 oy
  • %0,9
    355 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,8
    8.279 oy
  • %39,1
    15.560 oy
  • %36,8
    14.642 oy
  • %0,9
    355 oy
  • %0
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    55 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    51 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    801 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
    801 oy
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Bilecik İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bilecik ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bilecik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 120 / 120
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • %50,6
    16.464 oy
  • %42
    13.662 oy
  • %5
    1.633 oy
  • %0,9
    299 oy
  • %0,7
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,8
    8.342 oy
  • %39,7
    11.894 oy
  • %0
  • %1,5
    455 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • MHP
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    111 oy
  • %0,2
    49 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    28 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    45 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,4
    9.114 oy
  • %0
  • %0,2
    45 oy
  • %0
  • %0
  • %30,4
    9.114 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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