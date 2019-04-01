Seçim Ağrı Doğubayazıt Seçim Sonuçları – Doğubayazıt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Doğubayazıt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Yıldız Acar
Yıldız Acar
HDP
%68,4
20.612 oy
Ertuğrul Eryılmaz
Ertuğrul Eryılmaz
AK Parti
%27,9
8.398 oy
Diğer
%4
1.131 oy
Ağrı - Doğubayazıt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %68,4
  • %27,9
  • %1,7
  • %1
  • %0
  • %1,1
  • %68,4
  • %27,9
  • %1,7
  • %1
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
  • %32,4
  • %0,8
  • %1,4
  • %0
  • %3,6
  • %61,9
  • %32,4
  • %0,8
  • %1,4
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Acar HDP
  • Ertuğrul Eryılmaz AK Parti
  • Ali Karakol CHP
  • Feyyaz Bilen MHP
  • Necib Yel SP
  • Katılım oranı % 71
  • Toplam seçmen45.035
  • Kullanılan oy31.971
  • Geçerli oy30.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1438.940
  • 30 Mar 1428.175
  • 30 Mar 1426.917
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğubayazıt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,8
  • %27,9
  • %1
  • %28,8
  • %27,9
  • %1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %68,4
  • %0
  • %68,4
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yıldız Acar HDP
  • Ertuğrul Eryılmaz AK Parti
  • Ali Karakol CHP
  • Feyyaz Bilen MHP
  • Necib Yel SP
  • Katılım oranı % 71
  • Toplam seçmen45.035
  • Kullanılan oy31.971
  • Geçerli oy30.141
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1438.940
  • 30 Mar 1428.175
  • 30 Mar 1426.917
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğubayazıt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Doğubayazıt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 138 / 138
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • %68,4
    20.612 oy
  • %27,9
    8.398 oy
  • %1,7
    516 oy
  • %1
    291 oy
  • %0,8
    255 oy
  • %68,4
    20.612 oy
  • %27,9
    8.398 oy
  • %1,7
    516 oy
  • %1
    291 oy
  • %0,8
    255 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,9
    16.655 oy
  • %32,4
    8.714 oy
  • %0,8
    218 oy
  • %1,4
    366 oy
  • %1,3
    349 oy
  • %61,9
    16.655 oy
  • %32,4
    8.714 oy
  • %0,8
    218 oy
  • %1,4
    366 oy
  • %1,3
    349 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    69 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    615 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    615 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Ağrı Doğubayazıt Yerel Seçim Sonuçları Ağrı Doğubayazıt İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Ağrı İlçe Seçim Sonuçları Ağrı Doğubayazıt Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayları