Seçim Ağrı Eleşkirt Seçim Sonuçları – Eleşkirt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eleşkirt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ramazan Yakut
Ramazan Yakut
SP
%35,9
1.690 oy
Aytekin Arslan
Aytekin Arslan
AK Parti
%28,7
1.351 oy
Diğer
%35
1.669 oy
Ağrı - Eleşkirt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %28,7
  • %8,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %62,1
  • %28,7
  • %8,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %0
  • %62,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
  • %17,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %38,3
  • %43,2
  • %17,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %38,3
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Yakut SP
  • Aytekin Arslan AK Parti
  • Sait Yami DP
  • Rıfat Yerlikaya HDP
  • Halil Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 76
  • Toplam seçmen6.565
  • Kullanılan oy4.989
  • Geçerli oy4.710
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.171
  • 30 Mar 144.889
  • 30 Mar 144.641
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eleşkirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %29,2
  • %28,7
  • %0,6
  • %29,2
  • %28,7
  • %0,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %8,2
  • %0
  • %8,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Yakut SP
  • Aytekin Arslan AK Parti
  • Sait Yami DP
  • Rıfat Yerlikaya HDP
  • Halil Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 76
  • Toplam seçmen6.565
  • Kullanılan oy4.989
  • Geçerli oy4.710
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.171
  • 30 Mar 144.889
  • 30 Mar 144.641
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eleşkirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eleşkirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • DP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %35,9
    1.690 oy
  • %28,7
    1.351 oy
  • %21,8
    1.026 oy
  • %8,2
    386 oy
  • %4,1
    193 oy
  • %35,9
    1.690 oy
  • %28,7
    1.351 oy
  • %21,8
    1.026 oy
  • %8,2
    386 oy
  • %4,1
    193 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    1.702 oy
  • %43,2
    2.006 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,1
    794 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    1.702 oy
  • %43,2
    2.006 oy
  • %0
  • %17,1
    794 oy
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %0,6
    26 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    64 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    64 oy
  • %0
  • %1,6
    75 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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