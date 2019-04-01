Seçim Ağrı Tutak Seçim Sonuçları – Tutak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tutak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Bülent Duru
BBP
%19,2
621 oy
Yavuz Özcan
Yavuz Özcan
AK Parti
%18,3
590 oy
Diğer
%63
2.016 oy
Ağrı - Tutak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %18,3
  • %17,2
  • %8,1
  • %6,8
  • %2,8
  • %46,9
  • %18,3
  • %17,2
  • %8,1
  • %6,8
  • %2,8
  • %46,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,6
  • %38,5
  • %1
  • %0,3
  • %0
  • %54,5
  • %5,6
  • %38,5
  • %1
  • %0,3
  • %0
  • %54,5
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
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Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Duru BBP
  • Yavuz Özcan AK Parti
  • Baran Öztürk HDP
  • Suat Engin DP
  • Mehmet Sena Durğut SP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen4.189
  • Kullanılan oy3.360
  • Geçerli oy3.227
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.970
  • 30 Mar 143.292
  • 30 Mar 143.134
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tutak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %26,4
  • %18,3
  • %8,1
  • %26,4
  • %18,3
  • %8,1
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %9,6
  • %6,8
  • %2,8
  • %9,6
  • %6,8
  • %2,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %17,2
  • %0
  • %17,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bülent Duru BBP
  • Yavuz Özcan AK Parti
  • Baran Öztürk HDP
  • Suat Engin DP
  • Mehmet Sena Durğut SP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen4.189
  • Kullanılan oy3.360
  • Geçerli oy3.227
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.970
  • 30 Mar 143.292
  • 30 Mar 143.134
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tutak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tutak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • BBP
  • AK Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %19,2
    621 oy
  • %18,3
    590 oy
  • %17,2
    555 oy
  • %17,2
    554 oy
  • %9,9
    321 oy
  • %19,2
    621 oy
  • %18,3
    590 oy
  • %17,2
    555 oy
  • %17,2
    554 oy
  • %9,9
    321 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    177 oy
  • %38,5
    1.208 oy
  • %0
    0 oy
  • %30,2
    948 oy
  • %0
  • %5,6
    177 oy
  • %38,5
    1.208 oy
  • %0
  • %30,2
    948 oy
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • DSP
  • %8,1
    261 oy
  • %6,8
    220 oy
  • %2,8
    89 oy
  • %0,5
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %8,1
    261 oy
  • %6,8
    220 oy
  • %2,8
    89 oy
  • %0,5
    16 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    32 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    32 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0
  • %1,7
    53 oy
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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