Seçim Ağrı Patnos Seçim Sonuçları – Patnos Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Patnos Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Emrah Kılıç
Emrah Kılıç
HDP
%44,9
11.054 oy
Mehmet Hanifi Alır
Mehmet Hanifi Alır
AK Parti
%26,3
6.473 oy
Diğer
%29
7.076 oy
Ağrı - Patnos İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %44,9
  • %26,3
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %26,2
  • %44,9
  • %26,3
  • %1,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %26,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,4
  • %32,4
  • %0,2
  • %0,3
  • %0
  • %42,6
  • %24,4
  • %32,4
  • %0,2
  • %0,3
  • %0
  • %42,6
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Kılıç HDP
  • Mehmet Hanifi Alır AK Parti
  • Abdulhalık Taşkın SP
  • Lokman Çetin CHP
  • Aydın Şimşek MHP
  • Katılım oranı % 75,1
  • Toplam seçmen34.512
  • Kullanılan oy25.907
  • Geçerli oy24.603
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.213
  • 30 Mar 1423.826
  • 30 Mar 1422.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Patnos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,1
  • %26,3
  • %0,8
  • %27,1
  • %26,3
  • %0,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,8
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,8
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %44,9
  • %0
  • %44,9
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Kılıç HDP
  • Mehmet Hanifi Alır AK Parti
  • Abdulhalık Taşkın SP
  • Lokman Çetin CHP
  • Aydın Şimşek MHP
  • Katılım oranı % 75,1
  • Toplam seçmen34.512
  • Kullanılan oy25.907
  • Geçerli oy24.603
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.213
  • 30 Mar 1423.826
  • 30 Mar 1422.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Patnos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Patnos Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • MHP
  • %44,9
    11.054 oy
  • %26,3
    6.473 oy
  • %25,7
    6.318 oy
  • %1,1
    260 oy
  • %0,8
    189 oy
  • %44,9
    11.054 oy
  • %26,3
    6.473 oy
  • %25,7
    6.318 oy
  • %1,1
    260 oy
  • %0,8
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,4
    5.488 oy
  • %32,4
    7.272 oy
  • %1,1
    250 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %24,4
    5.488 oy
  • %32,4
    7.272 oy
  • %1,1
    250 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,3
    69 oy
  • İYİ Parti
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • %0,8
    189 oy
  • %0,4
    87 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    189 oy
  • %0,4
    87 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %19,7
    4.417 oy
  • %0,7
    158 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %19,7
    4.417 oy
  • %0,7
    158 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
    8 oy
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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