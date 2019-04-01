Seçim Ağrı Hamur Seçim Sonuçları – Hamur Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hamur Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cezmi Ergül
Cezmi Ergül
AK Parti
%51,3
904 oy
İsmet Aslan
İsmet Aslan
SP
%45,6
803 oy
Diğer
%3
54 oy
Ağrı - Hamur İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %51,3
  • %1,5
  • %1,2
  • %0,2
  • %0
  • %45,8
  • %51,3
  • %1,5
  • %1,2
  • %0,2
  • %0
  • %45,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %13
  • %3,1
  • %0,1
  • %0
  • %43,7
  • %40,1
  • %13
  • %3,1
  • %0,1
  • %0
  • %43,7
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
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Doğubayazıt
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Eleşkirt
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Hamur
yukleniyor
Merkez
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Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezmi Ergül AK Parti
  • İsmet Aslan SP
  • Muzaffer Ademi CHP
  • Cemal Akar HDP
  • Gülnur Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 94,8
  • Toplam seçmen1.922
  • Kullanılan oy1.822
  • Geçerli oy1.761
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.486
  • 30 Mar 141.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hamur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,5
  • %51,3
  • %0,2
  • %51,5
  • %51,3
  • %0,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • %1,5
  • %1,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,2
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cezmi Ergül AK Parti
  • İsmet Aslan SP
  • Muzaffer Ademi CHP
  • Cemal Akar HDP
  • Gülnur Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 94,8
  • Toplam seçmen1.922
  • Kullanılan oy1.822
  • Geçerli oy1.761
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.664
  • 30 Mar 141.486
  • 30 Mar 141.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hamur Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hamur Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • %51,3
    904 oy
  • %45,6
    803 oy
  • %1,5
    27 oy
  • %1,2
    21 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %51,3
    904 oy
  • %45,6
    803 oy
  • %1,5
    27 oy
  • %1,2
    21 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    576 oy
  • %27
    388 oy
  • %13
    187 oy
  • %3,1
    45 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %40,1
    576 oy
  • %27
    388 oy
  • %13
    187 oy
  • %3,1
    45 oy
  • %0,1
    1 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    3 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %16,2
    233 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %16,2
    233 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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