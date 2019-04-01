Seçim Ağrı Diyadin Seçim Sonuçları – Diyadin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Diyadin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Betül Yaşar
Betül Yaşar
HDP
%56,4
4.381 oy
Salih Yaşar
Salih Yaşar
AK Parti
%34
2.645 oy
Diğer
%10
743 oy
Ağrı - Diyadin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %56,4
  • %34
  • %6,1
  • %0,8
  • %0,6
  • %2,1
  • %56,4
  • %34
  • %6,1
  • %0,8
  • %0,6
  • %2,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
  • %32,2
  • %0,4
  • %0,5
  • %0
  • %18,5
  • %48,4
  • %32,2
  • %0,4
  • %0,5
  • %0
  • %18,5
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
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Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
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Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Betül Yaşar HDP
  • Salih Yaşar AK Parti
  • Abidin Yenigün CHP
  • Ahmet Şimşek MHP
  • Rıza Karakuş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 72,2
  • Toplam seçmen11.379
  • Kullanılan oy8.212
  • Geçerli oy7.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.361
  • 30 Mar 147.811
  • 30 Mar 147.368
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,8
  • %34
  • %0,8
  • %34,8
  • %34
  • %0,8
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %6,7
  • %6,1
  • %0,6
  • %6,7
  • %6,1
  • %0,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %56,4
  • %0
  • %56,4
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
Diyadin
yukleniyor
Doğubayazıt
yukleniyor
Eleşkirt
yukleniyor
Hamur
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Patnos
yukleniyor
Taşlıçay
yukleniyor
Tutak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Betül Yaşar HDP
  • Salih Yaşar AK Parti
  • Abidin Yenigün CHP
  • Ahmet Şimşek MHP
  • Rıza Karakuş İYİ Parti
  • Katılım oranı % 72,2
  • Toplam seçmen11.379
  • Kullanılan oy8.212
  • Geçerli oy7.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.361
  • 30 Mar 147.811
  • 30 Mar 147.368
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Diyadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Diyadin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 38 / 38
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Diğer
  • MHP
  • %56,4
    4.381 oy
  • %34
    2.645 oy
  • %6,1
    471 oy
  • %1,4
    110 oy
  • %0,8
    62 oy
  • %56,4
    4.381 oy
  • %34
    2.645 oy
  • %6,1
    471 oy
  • %1,4
    110 oy
  • %0,8
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,4
    3.568 oy
  • %32,2
    2.372 oy
  • %0,4
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    36 oy
  • %48,4
    3.568 oy
  • %32,2
    2.372 oy
  • %0,4
    27 oy
  • %0
  • %0,5
    36 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • BBP
  • %0,6
    49 oy
  • %0,5
    38 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    49 oy
  • %0,5
    38 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    274 oy
  • %1,1
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %3,7
    274 oy
  • %1,1
    79 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %13,3
    980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %13,3
    980 oy
  • %0
  • %0

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • CHP
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • %55,7
    25.902 oy
  • %37
    17.192 oy
  • %2,6
    1.209 oy
  • %1,9
    884 oy
  • %1,9
    878 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • %0,8
    363 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,2
    108 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %0,1
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    398 oy
  • BBP
  • MHP
  • VP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    840 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,9
    840 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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